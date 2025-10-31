Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por los 50 años de la Monarquía
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. EP

Feijóo cree que el juez apunta al «blanqueo» y la «financiación irregular» del PSOE

«Sánchez no preparaba su comparecencia en la comisión, estaba preparando su defensa judicial», afirma la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:31

Comenta

El PP considera que el auto del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que insta a la Audiencia Nacional a abrir una investigación sobre los ... pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García «hace aterrizar en Ferraz» las sospechas de financiación irregular del PSOE. Y por eso, creen los populares, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «mintió y no quiso dar explicaciones» durante su comparecencia del jueves en la 'comisión Koldo' del Senado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  3. 3 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  4. 4

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  5. 5 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  6. 6 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  7. 7

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  8. 8

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»
  9. 9 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  10. 10

    Último adiós a José Luis Marín, uno de los cuatro empresarios que fallecieron en la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Feijóo cree que el juez apunta al «blanqueo» y la «financiación irregular» del PSOE

Feijóo cree que el juez apunta al «blanqueo» y la «financiación irregular» del PSOE