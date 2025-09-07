Feijóo celebra su cumpleaños con un vídeo de «me gusta la fruta» contra Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ha compartido en las ultimas horas en las 'stories' de su cuenta de Instagram un vídeo de la celebración adelantada de su ... 64 cumpleaños (que es el 10 de septiembre) este fin de semana en el Garufa Club de A Coruña. En esa grabación se le ve cantando con el grupo Sisters In The House el tema 'Mi limón, mi limonero'. En la leyenda que acompaña el vídeo subido por el líder de la oposición se lee el controvertido lema de «me gusta la fruta».

Esta frase fue popularizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando en el debate de investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023 fue sorprendida en la tribuna de invitados del Congreso llamando al candidato «hijo de puta», cuando éste se refirió a los familiares de la jefa del Ejecutivo madrileño vinculándolos a la corrupción. Ayuso sostuvo luego en tono irónico que nunca insultó a Sánchez, sino que dijo que le «gustaba la fruta». Y aquella explicación hizo fortuna entre las filas del PP que la popularizaron.

Las críticas a Feijóo por el vídeo con la frase de Ayuso no se hicieron esperar desde el PSOE. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno, Óscar Puente, escribió: «Se ve que Feijóo salió anoche por Coruña. Y hasta en sus momentos de asueto y diversión se dedica a crispar».

«El viernes plantó al Rey y al Poder Judicial. El sábado, su número 2 (en referencia a Miguel Tellado) pidió 'cavar una fosa' para el Gobierno. Hoy insulta al presidente con la zafiedad imperante en el PP más tóxico. Este fin de semana retrata el colapso político y ético del PP, una sucursal de los ultras», reprochó por su parte el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.