Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un acertante gana un premiazo de 1.248.450,19 euros con la Primitiva de este sábado
Feijóo junto a Ayuso durante la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de la Región de Murcia'. E. P.

Feijóo aprieta las tuercas del PP para que no se descentre del 'objetivo Sánchez'

Llama a no enredarse en debates incómodos como el del aborto para no dar oxígeno al presidente del Gobierno, asediado por el escándalo de los sobres del PSOE

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:13

Comenta

La imagen de Pedro Sánchez haciendo el 'paseíllo' por la comisión de investigación que funciona en el Senado sobre el 'caso Koldo' para abordar los ... presuntos casos de corrupción que salpican a su entorno familiar y político no era una baza que Alberto Núñez Feijóo quería gastar a la ligera. Durante año y medio, el tiempo transcurrido desde que en mayo de 2024 el PP incluyó el nombre del presidente del Gobierno en el listado de comparecientes hasta este miércoles, cuando se confirmó su citación para este mismo mes, el líder de los populares ha guardado con celo esa carta para jugarla en el «momento más oportuno» a pesar de que los escándalos alrededor de su rival se sucedían uno tras otro. Y ese momento, a ojos de Feijóo y su círculo, ha llegado tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela el trasiego de sobres con el sello del PSOE con dinero en efectivo para José Luis Ábalos y Koldo García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva tormenta descarga sobre La Ribera: 110 litros en una hora en Carcaixent
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3 La Policía Local de Valencia insta a los ciudadanos a abandonar el viejo cauce del Turia
  4. 4 Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»
  5. 5 Aemet activa el aviso naranja este domingo en toda la Comunitat y señala las zonas donde habrá tormentas muy fuertes
  6. 6 Alerta en Aldaia: una tromba de 80 litros pone en jaque el barranco de la Saleta
  7. 7 La tormenta descarga con mucha fuerza en la noche de este sábado en Valencia ciudad
  8. 8 Un terremoto de grado 3 en el Golfo de Valencia sacude Cullera
  9. 9

    La enfermedad ultra rara que sólo tiene Miquel en la Comunitat
  10. 10

    Las joyerías se resienten del precio del oro en máximos: «Una pulsera de comunión no puede costar 1.000 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Feijóo aprieta las tuercas del PP para que no se descentre del 'objetivo Sánchez'

Feijóo aprieta las tuercas del PP para que no se descentre del &#039;objetivo Sánchez&#039;