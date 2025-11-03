Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside el Comité Ejecutivo Nacional del partido EP

Feijóo apela a Vox para relevar a Mazón y le tilda de víctima por la «cacería» de Sánchez

El líder del PP deja un posible adelanto electoral en el tejado de Abascal y carga contra el Gobierno por no haber declarado la emergencia nacional

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:12

Comenta

Alberto Núñez Feijóo esperó hasta el final de su intervención ante el comité ejecutivo nacional del PP, con la ausencia de prácticamente todos los presidentes ... autonómicos del partido, para referirse al elefante en la habitación. El líder nacional considera que el paso a un lado dado este lunes por Carlos Mazón, un año después de la peor catástrofe natural de España, es una «decisión correcta» y ha apelado a Vox para que facilite «cuanto antes» la elección de un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Lamentó también que Mazón haya sufrido una «cacería política y personal» dirigida por Pedro Sánchez y su Gobierno contra los que volvió a cargar por no haber declarado la emergencia nacional. «No lo hicieron porque no quisieron hacerlo», aseveró.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  4. 4 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  5. 5

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  6. 6 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  7. 7

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  9. 9

    Llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados: «Cuenta la verdad, por ellos, que a mí se me aparece la cara de mi madre llena de barro»
  10. 10

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Feijóo apela a Vox para relevar a Mazón y le tilda de víctima por la «cacería» de Sánchez

Feijóo apela a Vox para relevar a Mazón y le tilda de víctima por la «cacería» de Sánchez