Urgente Feijóo comunica a Pérez Llorca que será el candidato del PP a la investidura como president de la Generalitat
Juan Francisco Pérez Llorca, durante la celebración este lunes de la junta de Síndics. E. P.

Feijóo propone a Pérez Llorca para sustituir a Mazón y cerrar el pacto con Vox

Tellado exige a los de Abascal «altura de miras y no cálculo electoral»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:47

El PP deshojó finalmente la margarita. A ocho días para que finalice el plazo previsto para proponer al candidato a suceder a Carlos Mazón al ... frente de la Generalitat Valenciana, Génova ha confirmado que no habrá sorpresas y su relevo será el secretario general del partido en esta comunidad, Juanfran Pérez Llorca. Así se lo ha traslalado el propio Alberto Núñez Feijóo a Pérez Llorca este martes en una conversación telefónica, dejando claro que la decisión estaba en manos de la dirección nacional. En cualquier caso, la designación del también portavoz de los populares en Les Corts será como presidente interino hasta que se celebren en 2027 las elecciones autonómicas y de cara a buscar un acuerdo con Vox, ya que Feijóo se reserva la potestad de elegir a ese futuro cabeza de cartel.

