Alberto Núñez Feijóo, en un puesto de mando durante los incendios en Castilla y León. Fernando Otero/EP

Feijóo anuncia medidas tras el escándalo del excomisionado de la dana: «No aceptaré a ningún alto cargo que no acredite el título»

El presidente del PP sigue sembrando incertidumbre en el futuro de Mazón: «En los próximos meses veremos cuál es la mejor decisión»

EP / Redacción

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:21

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abordado de lleno dos asuntos que marcan la actualidad valenciana. Por un lado, el caso de José ... María Ángel, el excomisionado para la dana, que se vio obligado a dimitir tras no aportar explicaciones acerca de un título universitario falso. «No aceptaré ni un solo alto cargo que no acredite el título que dice tener», adelantó respecto a una eventual llegada a La Moncloa. Y, por otro, el futuro del presidente Carlos Mazón, cuestionado por su ausencia en los momentos clave de la gestión de la emergencia. En los próximos meses -señaló- se verá «cuál es la mejor solución».

