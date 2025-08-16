Feijóo anuncia medidas tras el escándalo del excomisionado de la dana: «No aceptaré a ningún alto cargo que no acredite el título»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abordado de lleno dos asuntos que marcan la actualidad valenciana. Por un lado, el caso de José ... María Ángel, el excomisionado para la dana, que se vio obligado a dimitir tras no aportar explicaciones acerca de un título universitario falso. «No aceptaré ni un solo alto cargo que no acredite el título que dice tener», adelantó respecto a una eventual llegada a La Moncloa. Y, por otro, el futuro del presidente Carlos Mazón, cuestionado por su ausencia en los momentos clave de la gestión de la emergencia. En los próximos meses -señaló- se verá «cuál es la mejor solución».

«Cuando un político menciona en un currículum que tiene un título, yo creo que ese político debería de llevar el certificado de la existencia de ese título», declaró Feijóo en una entrevista concedida a Europa Press. La crisis de los currículos ha dejado ya tres dimisiones -Noelia Núñez (PP), el comisionado para la dana, José María Ángel Batalla (PSOE) y el consejero de Extremadura Ignacio Higuero (Ex Vox)-. Pero la sospecha se ha extendido a numerosos altos cargos y dirigentes.

En concreto, Feijóo se refirió a la polémica de finales de julio cuando José María Ángel Batalla, ex secretario autonómico, presentó su dimisión. «Un comisionado del Gobierno con rango de subsecretario, no solo falseando su currículum, sino falsificando un título. Comprenderá que el Partido Socialista en Valencia debe de dar muchas explicaciones y asumir muchas responsabilidades, igual que el Gobierno de España», manifestó.

Al ser preguntado si cree que mentir sobre los estudios en el currículum debe acarrear necesariamente la dimisión, Feijóo precisó que una cosa «es falsear un currículum y otra cosa es falsificar un título». Se extendió en este aspecto. «Falsear un currículum es decir que se tiene un título concreto, y falsificar un título es simplemente la falsificación de un documento público. Yo no puedo aceptar ninguna de las dos. Ni falsear un currículum ni falsificar un título. ¿Puedo aceptar errores en la transcripción de un currículum? Sí, errores. Que se acredite que son errores», subrayó.

El presidente del PP criticó que alguien pueda decir que tiene un «título cuando no lo tiene» o que cuando alguien te pregunta por la titulación, «callar» y «dar por hecho esa aseveración de tu interlocutor». «Entiendo que ese tipo de conductas da lugar a una exigencia pública. Y me parece que este tipo de umbral, de requisito, debemos de aplicarlo todos los partidos políticos», afirmó.

Aprovechó para aludir a los casos de la órbita socialista como el del ministro Óscar Puente -el PP ha pedido su renuncia por mentir sobre un máster-; la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé -los 'populares' alegan que no acabó Filología Hispánica como había dicho-; o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que «se duda sobre la autenticidad de su tesis», en palabras de Feijóo.

Al ser preguntado si cree que se pondría fin a esta polémica si se exigiese a los políticos acreditar su titulación como cuando se accede a un puesto de trabajo, Feijóo señaló que él ha pensado sobre este asunto y su «reflexión personal es que sí».

«No se puede mentir con un título»

Según el líder del PP, no se trata de «poner el listón más alto» sino «donde corresponda». «Y es que un político no puede mentir con un título. ¿Qué credibilidad puede tener un político cuando presenta un programa electoral o una iniciativa política que está falseando quién es y qué ha hecho?», preguntó.

En este sentido, reiteró que a él no le parece que «sea subir el listón» sino que «es el listón normal de alguien que pide la confianza de un ciudadano y que no le puede mentir a ese ciudadano ocultando una información relevante», dijo, para añadir que él no está diciendo con esto que «un político tenga que tener un título X para ejercer la política» porque «eso es otra cosa».

Preguntado entonces si planteará que los políticos acrediten esa titulación, ha asegurado que en el comité de dirección del PP va a «suscitar este debate». «Y en el código ético que apruebe nuestro partido en el futuro me parece importante», apostilló.

El debate sobre Mazón

Feijóo abordó el futuro de Carlos Mazón: si debe seguir al frente hasta que acabe la legislatura o sería bueno que diera un paso al lado. «Ha unido su futuro político a la reconstrucción». El líder popular adelantó que en los próximos meses verán «cuál es la mejor solución» teniendo en cuenta que «lo importante» es ser «útiles» a los afectados por las riadas del 29 de octubre de 2024.

«El señor Mazón y el Partido Popular seguirán observando con rigor en los próximos meses cuál es la mejor solución, sabiendo que lo importante no es el futuro del señor Mazón, que lo importante es si somos útiles o no en la recuperación de las 800.000 personas afectadas por las riadas para al menos rendir un respeto a las 228 víctimas de esas riadas», manifestó.

En este punto, Feijóo subrayó que existe «una gran diferencia entre la actitud del señor Mazón» y su «responsabilidad» frente a «la irresponsabilidad, la frivolidad y la falsificación que ha hecho el Partido Socialista en la gestión de los efectos de la dana».

Feijóo destacó que Mazón «ha conseguido tener un presupuesto» y aprobar un real decreto «con unos fondos destinados exclusivamente a la recuperación», presentando además a la sociedad valenciana un «plan para la recuperación de la Comunitat y de los ayuntamientos afectados».

De igual modo, recordó que el presidente de la Generalitat acometió una remodelación de su gobierno tras la tragedia e impulsó una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. «Ha dado la cara y ha asumido sus responsabilidades y sus errores. Esto es una forma de hacer las cosas». Y frente a esto el partido socialista se ha dedicado a «convocar manifestaciones en contra de Mazón» y a asfixiar a la Comunitat al no aprobar el extra FLA.