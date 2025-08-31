Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Feijóo acusa al Gobierno de eludir sus responsabilidades: «Con Sánchez, todo lo que le pasa a España es culpa del PP»
Feijóo (dcha.), junto a Moreno (izda.) y Rueda, en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade. EFE

Feijóo acusa al Gobierno de eludir sus responsabilidades: «Con Sánchez, todo lo que le pasa a España es culpa del PP»

El líder popular ve al Ejecutivo «en el tiempo de descuento» durante su acto de apertura del curso político en Galicia

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:20

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno de eludir sus responsabilidades en la gestión de tragedias como ... los incendios de este verano o la dana de Valencia. «Con Pedro Sánchez, la culpa de lo que pasa en España es del PP, de las comunidades del PP o de un tal Feijóo», ha asegurado este domingo el líder popular en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade. En su ya tradicional acto de apertura del curso político en Galicia, Feijóo ha asegurado que al Ejecutivo de Sánchez le quedan «meses» y que está «en tiempo de descuento». «No tenemos la capacidad de elegir el cuándo, pero sí el cómo», ha apuntado, en un mensaje a sus bases para mantener activada la maquinaria electoral del partido ante un posible adelanto electoral.

