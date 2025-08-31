Feijóo acusa al Gobierno de eludir sus responsabilidades: «Con Sánchez, todo lo que le pasa a España es culpa del PP»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno de eludir sus responsabilidades en la gestión de tragedias como ... los incendios de este verano o la dana de Valencia. «Con Pedro Sánchez, la culpa de lo que pasa en España es del PP, de las comunidades del PP o de un tal Feijóo», ha asegurado este domingo el líder popular en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade. En su ya tradicional acto de apertura del curso político en Galicia, Feijóo ha asegurado que al Ejecutivo de Sánchez le quedan «meses» y que está «en tiempo de descuento». «No tenemos la capacidad de elegir el cuándo, pero sí el cómo», ha apuntado, en un mensaje a sus bases para mantener activada la maquinaria electoral del partido ante un posible adelanto electoral.

Dentro de un bosque verde, en contraste con las más de 360.000 hectáreas quemadas en toda España en agosto, y en una mañana fría y húmeda, las condiciones climatológicas que han ayudado a extinguir los fuegos, Feijóo ha querido confrontar las políticas de las autonomías gobernadas por el PP frente a la «falta de solvencia» de un Gobierno central que «se cree que saben más de montes en el Paseo de la Castellana que en los pueblos». «Hace falta un presidente más preocupado por que se pierdan los montes que por perder el relato», ha indicado Feijóo, que ha desdeñado de nuevo la propuesta de pacto de Estado sobre el cambio climático ofrecida por Sánchez. «Hay que tener humildad. ¿De qué pacto de Estado nos habla? ¿De la política exterior? ¿De la política de Defensa? ¿Cómo son capaces de pedir un pacto de Estado si no pueden ni aprobar los Presupuestos?», ha señalado.

«España no es un Estado fallido, pero tiene un Gobierno central fallido», ha expresado Feijóo, que ha asegurado que las comunidades autónomas «se han coordinado sin tener a nadie que las coordinase». «Cuando sea presidente, ocurra lo que ocurra en cualquier lugar de España y le ocurra lo que le ocurra a cualquier español, será mi competencia porque un presidente del Gobierno se debe a toda España y a todos los españoles. Los recursos del Estado no están para ser mendigados, sino que deben estar a disposición de todos», ha señalado.