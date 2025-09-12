Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso. EFE

Exteriores convoca a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España

El primer ministro israelí acusó a Pedro Sánchez de realizar una «amenaza genocida flagrante» contra su país

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:10

El Ministerio de Exteriores ha convocado este viernes a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España para expresar su rechazo a ... las declaraciones «falsas» y «calumniosas» de la oficina del Primer Ministro de Israel el día anterior, según confirman fuentes del departamento de José Manuel Albares. Benjamín Netanyahu acusó a Pedro Sánchez de realizar una «amenaza genocida flagrante» contra Israel después de que el presidente del Gobierno expresase que España no puede frenar el «genocidio» en Gaza al carecer de bombas nucleares, portaaviones ni grandes reservas de petróleo.

