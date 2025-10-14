Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

David Calvo, en la tribuna de Les Corts. LP

El exdiputado del PSPV David Calvo deja el partido y Compromís ya le abre las puertas

Arquitecto de profesión, afín a la exlíder provincial Mercedes Caballero, sus comentarios en redes sociales no siempre guardaron el mínimo respeto

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 12:23

Comenta

El exdiputado autonómico del PSPV David Calvo ha comunicado este martes su baja como militante del partido. El que fuera parlamentario socialista ha justificado su ... decisión en redes sociales: «Después del atropello a la democracia que perpetró el @PSOE la semana pasada, alineándose con la ultraderecha e impidiendo el debate sobre la derogación del blindaje de la tauromaquia, a través de la ILP @NoEsMiCultura , me he visto en la obligación moral de tramitar mi baja».

