El exdiputado del PSPV David Calvo deja el partido y Compromís ya le abre las puertas

El exdiputado autonómico del PSPV David Calvo ha comunicado este martes su baja como militante del partido. El que fuera parlamentario socialista ha justificado su ... decisión en redes sociales: «Después del atropello a la democracia que perpetró el @PSOE la semana pasada, alineándose con la ultraderecha e impidiendo el debate sobre la derogación del blindaje de la tauromaquia, a través de la ILP @NoEsMiCultura , me he visto en la obligación moral de tramitar mi baja».

Entre las reacciones al anuncio, el diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez, integrado en el Grupo Sumar, ha agradecido a Calvo su «trabajo y capacidad de escucha y de buscar equilibrios». «Eres un ejemplo, tienes lugar en la política valenciana cuando quieras. Un abrazo», ha escrito en esta misma red social, informa Europa Press.

La decisión de Calvo es consecuencia de la abstención del PSOE en el Congreso, que propició el rechazo a la tramitación de la Inicviativa Legislativa Popular que pretendía acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural, y que recabó las firmas de 700.000 ciudadanos. Reconocido animalista, Calvo ya había dejado ver hace pocas fechas su malestar con la posición de su partido respecto a este asunto, haciéndose eco de comentarios que cuestionaban «la trαición, la cobαrdíα, la estrategia y la falta de empatía» de toda una bancada socialista en este asunto.

Natural de Valencia, arquitecto en la especialidad de Urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de València con la calificación de sobresaliente en el proyecto fin de carrera, Calvo vivió en Requena, localidad de la que fue concejal y en la que llegó a construir un sector con cierta visibilidad en el PSPV de ese municipio. Un enfrentamiento con el alcalde, el también socialista Mario Sánchez, puso fin a aquella etapa.

Fichado para la política autonómica por la exlíder provincial del PSPV de Valencia Mercedes Caballero, con quién fue leal incluso tras su derrota frente a Carlos Fernández Bielsa, Calvo exhibió buenos dotes como parlamentario durante su etapa en Les Corts, donde mantuvo también buena relación con el entonces síndic socialista Manolo Mata. Siempre activo en redes sociales, Calvo se ha definido como divulgador de arquitectura y urbanismo en redes sociales, y sus análisis sobre la arquitectura de algunos edificios fueron muy elogiados.

Incorporado al Consell de Ximo Puig como Director general de Innovación Ecológica en la Construcción en la vicepresidencia segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, sólo unos meses antes de acabar la pasada legislatura, el final del mandato de Puig derivó en su salida de las listas autonómicas de su partido. Ese fichaje como alto cargo del Consell fue el principio de la creciente distancia con Caballero, que a diferencia de Calvo sí que repitió como diputada autonómica.

A principios de este año, Calvo protagonizó un polémico comentario en redes sociales al asegurar que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, estaba «a una mentira de convertir los insultos que recibe por las calles de Valencia en hostias como panes». El comentario, poco después de que el jefe del Consell desvelara que su hora de llegada al Cecopi el día de la dana había sido las 20.28 horas, generó un rechazo contundente desde algunos ámbitos, que consideraron que el exparlamentario poco menos que estaba llamando a la violencia contra el president de la Generalitat.

En las últimas fechas, Calvo habìa reforzado su perfil animalista en sus comentarios en redes sociales, haciéndose eco, por ejemplo el pasado mes de agosto, de la actitud del torero Manuel Escribano, que tras una faena en una plaza de toros, había alzado una bandera de España con el mensaje 'Sánchez a prisión'.

Este lunes, Calvo replicaba al ministro Óscar Puente, después de que este hiciera bromas sobre la competición entre Santiago Abascal y Núñez Feijóo por aparecer como más taurino. «Quizás no esté al corriente, pero la semana pasada «nuestro» partido disputó con las derechas la medalla de oro en la defensa de los toros, impidiendo que prosperase la ILP @NoEsMiCultura.

Fuentes del PSPV lamentaban este martes que Calvo hubiera querido publicitar su decisión de abandonar la militancia del partido en lugar de mantener la misma actitud de otros cargos que han evitado comentar esa decisión para no perjudicar a la organización.