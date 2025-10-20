El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

Luís María Carrero, el exasesor de Presidencia de Moncloa que se sentará en el banquillo acusado por haber sido supuestamente enchufado por el hermano de ... Pedro Sánchez, niega haber recibido cualquier trato de favor por parte del familiar del presidente del Gobierno para acceder conseguir su cargo de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz.

Carrero era el cargo de Presidencia que escribió a David Sánchez, al que se refería como «hermanito», pidiéndole que le buscara un puesto de trabajo. En su escrito defensa presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y al que ha tenido acceso este periódico, el imputado, afirma que su única "culpa" ha sido ser «amigo» de Sánchez y asegura que todas las acusaciones contra él se basan en meras «conjeturas».

Que David Sánchez (más conocido por su nombre artístico, ' David Azagra' moviera sus hilos para colocar en 2023 al exalto cargo de Moncloa es «una elucubración que no tiene sustento probatorio alguno, ni fundamento lógico basado en pruebas», en opinión de la defensa Carrero. «Aquí habría que señalar cuál es el coste de oportunidad. Es decir, qué gana Luis Carrero con eso como para cometer un supuesto delito: no estaba en paro y tenía un trabajo mucho más importante y mejor retribuido», apunta su abogado. «¡Que deja voluntariamente su puesto en la Moncloa, con un nivel 30, por otro de jefe de sección (nivel 24) en la Diputación de Badajoz!», clama el letrado del imputado, intentado hacer ver que la acusación no tiene ninguna lógica.

«Desde el Pleno de la Diputación Provincial de Badajoz la aprobación de la plaza era, pues, pública y conocida. Ya la conocían, sin duda, Partido Popular y Vox, personados en esta causa como acusación particular, y nunca la impugnaron», se queja Carrero, quien abunda en que "A nadie extrañó la creación de la misma».

Durante los interrogatorios, la instructora del caso, Beatriz Biedma, hizo constar la «estrecha relación» que tenían Carrero y 'Azagar'con cruce de mensajes anteriores incluso a su contratación.

En los correos interceptados por la UCO a David Sánchez, los dos tratan la creación de un proyecto llamado 'Operegrina' para llevar la ópera con un teatro portátil con fondos europeos. Firmaron un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Cultura, la Junta, la Diputación y la Federación de Universidades Populares, pero no logró la subvención y no se pudo desarrollar.

Entonces, Carrero trabajaba en Moncloa como asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, en la Unidad de Mensajes, con un cargo eventual de confianza. Es ahí donde se escriben los discursos del presidente. Y no fue hasta dos años después cuando se incorporó a la Diputación, al lado de David Sánchez.

En su declaración ante la jueza el pasado 25 de abril, Carrero reconoció que le une una amistad con David Sánchez desde hace más de quince años porque comparten los mismos gustos, razón por la que había amigos en común que decían de ellos que parecían «hermanos». Asegura que ese es el motivo por el que en ocasiones se dirigía a David Sánchez hablándole de «hermanito», tal y como figura en uno de los correos que intervino la UCO de la Guardia Civil.

Carrero declaró como imputado ante la jueza Beatriz Biedma, que investiga en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz el contrato del hermano del presidente en 2017 y si este, posteriormente, adaptó su puesto de trabajo a sus preferencias personales hasta el punto de poder influir en la contratación de su amigo Luis Carrero.

Añadió entonces que su deseo era jubilarse en Extremadura, razón por la que se presentó a la plaza que ofertó la Diputación de Badajoz. Aunque su incorporación a la institución provincial se formalizó el 1 de enero de 2024, ya residía en la ciudad de Badajoz desde octubre de 2022. Según dijo, en ese puesto de trabajo con sede en Madrid tenía cierta flexibilidad para desplazarse a otros sitios.