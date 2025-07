¿Qué estudios tienen los políticos que dirigen la Comunitat Valenciana?

Es tiempo de revisar los currículos, y no para buscar trabajo, sino para mantener el que se tiene. Al menos, en términos políticos, ya que ... los altos cargos han pasado a estar bajo sospecha, especialmente por sus rivales de otros partidos. El deseo de ser más de lo que se ha logrado ser le ha costado el puesto a la ex diputada del PP Noelia Núñez y ha puesto en el disparadero al resto cargos públicos, electos o políticos. En el caso del Consell, desde Transparencia se asegura que «todo aquel que dice ser poseedor de un título tiene la obligación de subirlo a la web de la Generalitat». En el caso del Gobierno valenciano, se trata de un Ejecutivo con un pleno de licenciados. Todos los miembros del Consell cuentan con formación superior, incluido el teniente general Gan Pampols.

El vicepresidente segundo, además de una dilatada y notable carrera militar, cuenta con una licenciatura por la UNED en Ciencias Políticas y Sociología. Entre el resto de los integrantes del Gobierno autonómico hay cinco titulados en Derecho (el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la vicepresidenta primera, Susana Camarero, entre ellos, además de Martínez Mus, Nuria Martínez y Marian Cano), una terna de licenciados en Económicas (Merino, Rovira y Barrachina), además de dos médicos (el titular de Sanidad, Marciano Gómez, y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama).

¿Y es verdad? La pregunta de los descreídos es respondida desde la Secretaria Autonómica de Relaciones Institucionales y Tansparencia. «Todo aquel que dice ser poseedor de un título tiene la obligación de subirlo a la web de la Generalitat», señalan fuentes del departamento de la Generalitat competente en la rendición de cuentas. ¿Y está subido? Este periódico ha podido constatar que todas las titulaciones universitarias del actual Consell aparecen en el portal de Transparencia de la Generalitat. Además de las titulaciones universitarias propias de licenciaturas, dos de los miembros del Gobierno valenciano disponen también de sendos doctorados. Es el caso de la Consellera de Justicia, Nuria Martínez, y el de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Puig rompió una tendencia

El pleno de licenciados no es nuevo al frente del Gobierno valenciano. El Consell del popular Alberto Fabra, por ejemplo, cerró la legislatura también con todos sus integrantes licenciados. Sí es cierto que durante toda la etapa del Botánico no se produjo esa circunstancia. Ximo Puig no alcanzó el título universitario. La ausencia de esa licenciatura por parte de la principal autoridad de la Generalitat generó cierta polémica cuando en 2016, la entonces directora general de Transparencia, Aitana Mas, constató que, de más de un centenar de altos cargos autonómicos, sólo faltaba introducir en el portal de Transparencia la titulación de tres de ellos, y uno era Puig, porque no la tenía, si bien posteriormente aportó el currículum con el título de Bachiller. El expresidente socialista ejerció de periodista, pero sin acabar la carrera, antes de comenzar su actividad como político. Ha sido el único jefe del Consell sin titulación universitaria.

Esa salvedad se repite actualmente entre varios altos cargos de la política valenciana. Si se repasan los miembros del Consell, así como de Les Corts y los principales cargos gubernamentales cuya actuación política se centra en Valencia, hay tres casos de personas que tampoco cuentan con titulación. Se trata de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (estudios en Ciencias Físicas y una diplomatura en Ciencias Religiosas constaban al inicio de la legislatura pasada, que posteriormente se ha rebajado también a «estudios en Ciencias Religiosas» en el perfil de Presidencia de la web parlamentaria); la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé (estudios en dos carreras universitarias que no acabó, Filología y Comunicación Audiovisual, si bien la web del PSOE la elevó a licenciada y eso ha provocado que actualmente el PP le exija su dimisión); y el síndic del PP en el parlamento valenciano, Juanfran Pérez Llorca (realizó estudios de Derecho, si bien en la web de Les Corts no aparece tampoco ningún dato).

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, no siendo licenciado, sí es diplomado en Magisterio, lo que le permitió dar clases en centros docentes antes de iniciar su actividad política. En el caso del síndic de Vox, José María Llanos, es también doctorado, mientras que el portavoz socialista, José Muñoz, afirma disponer de una doble licenciatura. En cualquier caso, mientras que de los títulos de los miembros del Consell se adjutan imágenes en GVA Oberta, en la web de Les Corts hay menos constataciones de que lo que cada diputado declara sea cierto.

De los tres presidentes de las Diputaciones, Vicent Mompó también cuenta con titulación, mientras que Toni Pérez (Alicante) afirma haber realizado «estudios de Relaciones Laborales) y Marta Barrachina (Castellón) se presenta como »técnico en educación infantil«.

Y de los portavoces provinciales en la Diputación de Valencia, Bielsa y Gimeno afirman ser licenciados, mientras que Sergio Pastor es titulado. La vicepresidenta de la coporación Natàlia Enguix también posee título universitario, al igual que la ministra de Ciencia y líder de la oposición autonómica, Diana Morant, una de las pocas dirigentes actuales que optó por una carrera de la rama científica, Ingeniería de las Telecomunicaciones.