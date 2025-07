Errejón demanda a Mouliaá por acusarle de haber coaccionado a los testigos

Iñigo Errejón ha demandado por los ataques a su honor a la actriz Elisa Mouliaá -quien acusa a su vez al exdiputado de haberla agredida ... sexualmente en una fiesta en septiembre de 2021- después de que la supuesta víctima asegurara en sus redes sociales que el expolítico había coaccionado a dos testigos, dueños de la casa donde se produjo la supuesta agresión, para que declaran a favor del exparlamentario.

La demanda, a la que ha tenido acceso este periódico y que se presentó este martes ante los juzgados de primera instancia de Madrid, reclama a la actriz 10.000 euros de indemnización «por los daños y perjuicios causados», al tiempo que exige a Mouliaá que se retracte de su «imputación falsa» al exportavoz de Sumar de «un delito de extorsión para que (los testigos) testificaran a su favor». Errejón insiste además en que la presentadora «retire inmediatamente las publicaciones calumniosas referidas, y se abstenga de publicar otras nuevas en sentido similar».

Los hechos denunciados por Errejón se remontan al pasado 20 de junio cuando Soraya García González y Borja Valls, amigos de ambos y presentes en la fiesta, declararon en los juzgados y aseguraron que en ningún momento Mouliaá la noche del supuesto intento de violación o los días posteriores les dijo que el expolítico la había agredido o que se había sentido violentada cuando ambos entraron a una habitación de la casa en la que se desarrollaba la fiesta. Es más, en sede judicial ambos declararon que la presentadora les presionó para que validaran su versión.

La demanda del exdiputado, que afirma que los testigos «desmintieron íntegramente la versión de Mouliaá», afirma que la actriz reaccionó a estas declaraciones en su red social X (antes, Twitter), «difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor».

Los mensajes en X del pasado junio incorporados a la querella, entre otros, son: «Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad»; «se llama extorsión chiqui, su testimonio es nulo. Da igual lo que digan. El resto han declarado a mi favor y todo sigue para delante»; o «la noticia es la extorsión de Errejón a mis testigos cuando no tenían su móvil. Él les llamó».

Informe policial revelador

La demanda de Errejón contra la presentadora se ha oficializado solo días después de que se conociera un informe policial sobre el volcado del teléfono de Mouliaá que reveló varios mensajes entre la actriz y precisamente Soraya García, en la que la supuesta víctima del expolítico presionó a la testigo antes de su declaración para que declarara a su favor ante el juez y evitar que le imputaran una «denuncia falsa». Además, en esos audios y wasaps, Mouliaá, reconoció que no considera que los actos de Errejón fueran constitutivos de delito y justificó haber dado el paso por una «obligación moral» ante la catarata de testimonios anónimos similares.

Según el oficio elaborado por la Policía Nacional en base a las conversaciones aportadas por la propia denunciante, Mouliaá se puso en contacto en febrero de este año con Soraya García. «No digas nada que me contradiga», le pidió antes de que declarara ante el juez. «Si me citan, me ceñiré a los hechos que yo vi y viví, no a los que otros piensan o dicen de Errejón», le respondió su interlocutora, molesta por los mensajes.

Un mes después, la actriz volvió a escribirle para advertirle de que el día de los hechos bebió «tres copas servidas por Errejón». La testigo le pidió que dejase de enviarle mensajes y de tratar de convencerle «de nada». «Y las copas no las servía Íñigo. Dedícate a decir tu verdad y yo diré la mía. Que juzgue quien tenga que juzgar sobre lo que pasó aquella noche». Mouliaá le acusó de sufrir «un problema mental» por «dejar de apoyar» a su amiga.

En uno de los audios que le envió, la actriz llegó a asegurar que ella no creía que lo que hizo Errejón fuese punible: «Yo tampoco creo que fuese un delito, pero yo tuve que contar lo que a mí me hizo. Todo explotó por denuncias anónimas contra este tío. Yo tengo la obligación moral de contar lo que pasó». Incluso le pidió que no contara lo que ella vivió, sino lo que ella le contó. «Me quieres joder la vida. Me traicionáis, es lo único que sabéis hacerme. No me seas hija de puta. Mentirosa. Esta es la puta realidad y no te atrevas a mentir», le dijo.