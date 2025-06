Entrecanales sobre el exempleado relacionado con el caso Cerdán: «Actuaba con autonomía propia en una organización descentralizada»

Ep Jueves, 26 de junio 2025, 13:21 | Actualizado 13:54h. Comenta Compartir

El presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha asegurado que la compañía actuará con contundencia ante conductas que no cumplan con los estándares de «integridad, ética y honestidad» con la que defiende que actúa siempre Acciona.

Durante su discurso en la junta de accionistas de la compañía, el directivo ha lamentado así el impacto reputacional derivado de la vinculación de un exempleado de la empresa con la trama de Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos.

«Nos duele profundamente el impacto reputacional que estas informaciones pudieran tener, tanto sobre nuestra compañía como sobre los más de 66.000 empleados que cada día desarrollamos nuestro trabajo con ilusión, esfuerzo, compromiso y la más absoluta integridad y rigor», ha señalado.

Entrecanales ha argumentado que todos los empleados y colaboradores de Acciona conocen y entienden sus normas y mecanismos de control, por lo que si se constataran incumplimientos individuales o la elusión de controles, ha defendido que se adoptarán las medidas oportunas «con toda la contundencia posible».

«Porque en Acciona no entendemos otra forma de trabajar que no sea con integridad, ética y honestidad. Y créanme que, en nuestro caso, estos valores no son un eslogan: son la base sobre la que construimos cada decisión, cada proyecto y cada relación de confianza. Seguiremos actuando con la máxima firmeza para preservar lo que somos y lo que queremos seguir siendo: una empresa ejemplar comprometida con la legalidad y la ética», ha añadido.

El directivo ha repasado todas las medidas adoptadas desde que trascendió la relación de la empresa con esta trama de corrupción, destacando el despido, ya en 2021, de un exempleado de Acciona Construcción «por pérdida de confianza por parte de sus superiores jerárquicos».

No obstante, ha dicho que por entonces no se tenía constancia sobre posibles actuaciones irregulares. «Actuaba con la autonomía propia de su responsabilidad en una organización descentralizada y tenía la autoridad sobre contratos», ha explicado, señalando, en todo caso, que el volumen de esos contratos «representa un importe muy pequeño en comparación con el volumen total de actividad del negocio de construcción».

«Aparentemente, este exempleado habría introducido una empresa externa, ahora bajo investigación, en el ecosistema de más de 30.000 empresas colaboradoras de Acciona», ha proseguido con su explicación.

También ha recordado que se ha cesado recientemente al responsable del negocio de construcción en España, en la medida en que tales hechos pudieran revelar una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección y supervisión.

Asimismo, ha abierto una investigación interna para determinar si los controles previstos en sus políticas y procedimientos pudieran haber sido incumplidos o eludidos, al mismo tiempo que se han iniciado los trámites legales para la definitiva terminación de los contratos con la empresa investigada en cuestión (Servinabar) por incumplimiento de sus estándares normativos y de conducta.