Enric Morera: «Voy a tomar medidas si los grupos insisten en no justificar la subvención» El presidente de Les Corts, Enric Morera, durante la Diputación Permanente. / irene marsilla «Yo firmo las cuentas y soy el último responsable, la transparencia es una prioridad», señala el presidente de Les Corts HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Martes, 23 julio 2019, 23:57

El presidente de Les Corts, Enric Morera, terminó la pasada legislatura con el regusto amargo de no haber podido meter en vereda a los grupos parlamentarios para que justifiquen los 3,5 millones de euros de subvención que se reparten cada año de la Cámara valenciana. Un dinero que transita por la senda de la opacidad y donde no hay casi respuestas por parte de los portavoces parlamentarios, que se escurren para despejar la obligación de rendir cuentas. Morera no quiere que a la vuelta de las vacaciones se alargue este asunto y exige claridad a los grupos. Tiene en su mano los informes favorables del Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes y de la Intervención de Les Corts para obligar a los grupos a justificar con documentos cada uno de sus gastos. Morera no va a permitir más rodeos en este asunto y si los grupos parlamentarios no están por la labor tomará las decisiones que le corresponden al presidente de un Parlamento.

-¿Por qué los grupos parlamentarios no están por la labor de que se conozca en qué gastan el dinero que reciben de Les Corts?

-La comisión de Gobierno Interior, que es la que finalmente toma este tipo de decisiones, no se va a reunir porque estamos fuera del periodo de sesiones. Pero los portavoces lo saben y así lo hice saber en el debate de investidura ante todos los diputados. Es necesario mejorar el sistema de control y fiscalizar con mayor rigor el gasto de un dinero que es una subvención pública. Sistemas hay muchos y los grupos deben de entender que la Sindicatura de Comptes tiene que tener acceso a las cuentas, especialmente para proteger a los grupos porque hay cosas que ellos piensan que pueden ser susceptibes de la subvención y no lo son, y otras que podrían ser y no están. Esto forma parte del interés de todos. Hay que mejorar la situación.

-El Síndic de Comptes es concluyente en su último informe una vez más y admite que no puede comprobar con facturas que los gastos realizados con la subvención pública sean correctos

-El Síndic lamenta que no tiene acceso a la documentación y esto no se puede permitir. Le dije a los portavoces de los grupos que hay una normativa específica del Tribunal de Cuentas de finales de marzo que valida la petición de esas facturas y que los partidos con representación en Les Corts tienen que contemplar para esta nueva legislatura.

-¿Y por qué los grupos no dan ese paso adelante para sacar de la oscuridad los gastos que ejecutan con esas subvenciones millonarias de Les Corts?

-De momento sólo me han dicho que lo tienen que hablar pero tienen que estar por la labor de mostrar las cuentas.

-¿Si los grupos demoran la decisión, como presidente de Les Corts puede articular alguna medida para obligar a que se justifiquen las cuentas con facturas?

-Claro, puedo poner encima de la mesa una propuesta y no lo descarto. Es mejor sin duda que vayamos todos a una pero si veo que no hay esa voluntad tendré que tomar medidas. Hay que tener en cuenta que yo, como presidente, firmo las cuentas de Les Corts y soy el último responsable. Daré un margen porque entiendo que los partidos en los últimos meses han estado metidos en asuntos de elecciones pero ahora mismo es una prioridad. Al inicio del próximo periodo de sesiones esto tiene que estar, insisto, encima de la mesa porque el dinero que se le da a los grupos representa el 20% del presupuesto de Les Corts.

-Le veo muy empeñado en modificar este asunto.

-Por supuesto. Nos va la credibilidad de la Cámara autonómica en ello, que los ciudadanos sepan qué se hace con el dinero que se otorga a los grupos, que sean conocedores de que esa ayuda tiene una finalidad clara y que está fiscalizada.

-¿Cree que hay grupos que pueden destinar ese dinero a tareas que no entran dentro del ámbito parlamentario?

-La verdad es que no lo sé pero me gustaría saberlo y por eso esto debe ser interés de los propios grupos.

-Hay Parlamentos como el murciano que sí que dan luz a este tema con una auditoría exhaustiva.

-No hace falta irse tan lejos, sólo hay que mirar al Ayuntamiento de Valencia. Nosotros debemos aspirar a implantar el mejor sistema para garantizar la transparencia.

-La subvención del aparcamiento se reguló con la presentación de facturas. ¿Se puede controlar también que el dinero para contratar personal se destina realmente a esa función?

-También y hay que hacerlo. Entendemos que los grupos destinan ese dinero a contratar personal pero hay que verlo.

-¿Se marca un plazo para cambiar el modelo de rendición de cuentas?

-Se tiene que arreglar al principio del periodo de sesiones, a la vuelta en el mes de septiembre y hay que tener en cuenta que es una cuestión de los grupos y de la institución. Hay que generar confianza y no olvidemos que es la Sindicatura de Comptes la que nos lo exige.