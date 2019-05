Enric Morera: «Ha faltado transparencia en las subvenciones a los grupos» El dirigente de Compromís reprocha que su partido haya contribuido a «poner en juego el prestigio de esta institución» A. CERVELLERA VALENCIA. Viernes, 17 mayo 2019, 00:51

En la sesión constitutiva de Les Corts no hubo sorpresas y Enric Morera fue investido presidente de la Cámara. El dirigente de Compromís será cuatro años más la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana y, como referente dentro de la clase política autonómica, no dudó en introducir en su primer discurso un duro reproche a todos los grupos parlamentarios que estaban presentes en la anterior legislatura por no haber contribuido a fomentar esa transparencia que tanto se predica y que no ha llegado a calar en lo que se refiere a las ayudas que reciben las formaciones.

Morera es consciente de que existe «una demanda social de plena transparencia» y por ello reclamó que se corrija esta opacidad que ha llevado a los diferentes grupos a ocultar en qué se gastan esas grandes subvenciones que reciben año tras año. «No se entiende que desde el sitio donde se dictan normas de obligatorio cumplimiento para el Gobierno, empresas y particulares no se aplique la misma norma que a ellos se le exige» sentenció Morera en un claro ejercicio de autocrítica. En la pasada legislatura, el presidente de Les Corts ya se pronunció en este sentido pero es significativo que en su discurso de investidura haya querido hacer una referencia a un tema sobre el que todos los partidos hacen oídos sordos y sólo Podemos ha dado algunos pasos.

El presidente de Les Corts aprovechó su discurso para mandar también un mensaje a los suyos al afirmar «que estos días se ha puesto en duda el prestigio de la institución y eso no lo podemos permitir» en una clara alusión a los dirigentes de Compromís y en especial al portavoz Fran Ferri por haber asegurado que no era urgente decidir quién debía presidir Les Corts cuando se puso en duda el nombre de Morera. Toda una declaración de intenciones que no pasó desapercibida en el hemiciclo. «La importancia de Les Corts como de sus principales órganos rectores, como la Mesa o la Junta de Síndics, no se puede menospreciar», sentenció el que fuera secretario general del Bloc, el sector de Compromís que más dudaba sobre su continuidad.

El presidente de Les Corts no quiere que el hemiciclo se convierta «en un reality show»

El resto del discurso estuvo protagonizado por esa vertiente tan institucional que caracteriza a Morera y por ello se quiso poner en valor a Les Corts y agradecer a los anteriores miembros de la Mesa su trabajo «porque por encima de las siglas y de la legítima confrontación de ideas se encuentran las personas». Por ello, Morera avanzó que será exigente ya que apuesta por una legislatura «en la que no se sobrepasen nunca los límites y no se utilice la palabra para herir o denigrar la adversario» y aseguró que es necesario seguir la senda marcada por la anterior legislatura que llevó a los cinco grupos parlamentarios a pactar hasta 80 declaraciones institucionales y exigir con una sola voz un nuevo sistema de financiación autonómico.

Morera recordó que viene «de una generación que luchó por libertad, amnistía y Estatut de autonomía» y quiso poner encima de la mesa por qué los parlamentarios estarán en la Cámara. El presidente de Les Corts incidió en que el objetivo no tiene que ser luchar por ser tendencia en redes sociales, competir por la audiencia o convertir el hemiciclo «en un reality show». «Somos un gran pueblo, trabajador y festivo, abierto, solidario, emprendedor y creativo y a nosotros nos toca representarlos para dar esperanza para construir una sociedad mejor» remarcó Morera, que quiso terminar su primera intervención de la X legislatura subrayando que, aunque la política no es fácil, requiere tiempo y da resultados y aseguró que por ello estará al lado de los parlamentarios en este camino.