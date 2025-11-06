Una enmienda de Marzà en la UE extiende a «autoridades locales, regionales y nacionales» la responsabilidad en la gestión de desastres como la dana

Una enmienda del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà al acuerdo adoptado por el Parlamento Europeo para agilizar la transferencia de 946 millones de euros del ... Fondo de Solidaridad de la UE a la reconstrucción de Valencia tras la tragedia de la dana muestra su respaldo al acuerdo aunque advierte de que «esto no puede sustituir la responsabilidad directa de las autoridades locales, regionales y nacionales en la prevención y gestión de los desastres naturales relacionados con el clima».

El texto de la enmienda incorporada al dictamen se refiere al clima y los desastres naturales derivados del cambio climático. Una mención en el marco de un acuerdo sobre la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó media provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales, y que, aún cuando lo hace generalizando, extiende las responsabilidades a otras administraciones más allá de la autonómica, como el Gobierno central presidido por Pedro Sánchez, además de a los ayuntamientos implicados –muchos de ellos gobernados por el PSPV, y alguno por Compromís-, más allá de la específica de la administración autonómica.

Agilizar este Fondo de Solidaridad fue una de las promesas que adquirió la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen con las víctimas en el encuentro que tuvieron el pasado mayo en su viaje a la capital comunitaria.

El jefe de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, afirmó que gracias a este fondo «las instituciones europeas ofrecen un nuevo ejemplo de política útil para ayudar a los afectados por una de las mayores tragedias de la historia reciente de nuestro país».

La Comisión Europea ha manifestado en innumerables ocasiones que ofrece todas las facilidades al Gobierno español para que pueda redirigir los fondos de recuperación europeos Next Generation que aún tiene sin ejecutar a la reconstrucción de los territorios afectados por la dana.