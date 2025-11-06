Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicent Marzà. LP

Una enmienda de Marzà en la UE extiende a «autoridades locales, regionales y nacionales» la responsabilidad en la gestión de desastres como la dana

El texto complementa el acuerdo del Parlamento Europeo para agilizar la transferencia de 946 millones del Fondo de Solidaridad europeo

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:56

Una enmienda del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà al acuerdo adoptado por el Parlamento Europeo para agilizar la transferencia de 946 millones de euros del ... Fondo de Solidaridad de la UE a la reconstrucción de Valencia tras la tragedia de la dana muestra su respaldo al acuerdo aunque advierte de que «esto no puede sustituir la responsabilidad directa de las autoridades locales, regionales y nacionales en la prevención y gestión de los desastres naturales relacionados con el clima».

