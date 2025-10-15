La empresaria que declaró en los tribunales haber llevado 90.000 euros a Ferraz se ratifica en el Senado

La empresaria Carmen Pano se ha negado este miércoles a declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, pero en ... una breve declaración previa ante los parlamentarios, ha afirmado que se ratifica «plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente».

La empresaria declaró en el Tribunal Supremo, en calidad de testigo por el 'caso Koldo', y después en la Audiencia Nacional, como imputada por el 'caso Hidrocarburos', que había entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid por orden del empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama. Ese dinero pertenecía, según dijo, a un socio de Aldama, Claudio Rivas.

Ante los jueces, Pano explicó que recogió el dinero en dos tandas de 45.000 euros cada una y que lo transportó primero en taxi y después en un coche con un conductor al que identificó como otro socio de Rivas.

En su comparecencia de este miércoles en el Senado, Pano ha afirmado que se acogía a su derecho a guardar silencio para no perjudicar a su defensa y ha pedido disculpas a los senadores. «Entiendo que esta decisión se encuentra igualmente amparada en el hecho de que, si bien mi obligación es comparecer ante esta Cámara, también me asiste el derecho a no prestar declaración cuando entienda, como ocurre en este caso, que hacerlo puede afectar a mi defensa en el procedimiento en el que me encuentro investigada», ha argumentado.