El rey emérito saluda ayer desde un coche tras aterrizar en el aeropuerto vigués de Peinador. EFE

El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez

Critica en sus memorias a ambos, avisa de la fragilidad» de la Corona y tilda a Corinna de «amargo error»

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:52

Uno de los libros más esperados de este final de año en España llegó primero este miércoles a las librerías en Francia. Las memorias del ... rey emérito Juan Carlos I, tituladas 'Reconciliación' y coescritas con su biógrafa gala, Laurence Debray, se pusieron a la venta en el país vecino, antes de su comercialización en España en diciembre. Este periódico ya ha podido leer el volumen pocas semanas antes de la conmemoración del 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. A pesar de que no incluye grandes revelaciones, el exjefe del Estado trata numerosos aspectos de su reinado, así como de los accidentados últimos 15 años en que los que abdicó en 2014 y se fue a vivir a Emiratos Árabes en 2020.

