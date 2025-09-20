Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un jugador se lleva más de 147.099 euros con La Bonoloto de este viernes en el municipio donde vivía un famoso futbolista y una conocida cantante
El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, este viernes en Oleiros (A Coruña).

El embajador de Palestina en España: «Nadie puede sentirse ni lejano ni ajeno a lo que ocurre»

Denuncia que Israel busca borrar el pasado y «sumir en la ignorancia» al pueblo de Gaza para que su única preocupación sea «conseguir un plato de comida»

R. C.

Viernes, 19 de septiembre 2025

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha asegurado este viernes que «nadie puede sentirse ni lejano ni ajeno» a lo que está ocurriendo con su pueblo con la brutal guerra lanzada por Israel tras los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023. Así lo ha señalado en un acto público en el municipio coruñés de Oleiros, donde ha remarcado que confía en que «en algún momento gozará de los valores humanos de justicia, libertad, paz y vida».

«Lo único que quieren es demostrar que no hay otra cosa que no sea Israel», ha criticado, al tiempo que ha recordado que «durante mucho tiempo» en Palestina el Ejército israelí «arrancaba, talaba y quemaba» los olivares. »Curiosamente –añadió-, en el mismo lugar donde talaban y quemaban los olivares, plantaban nuevos olivos. ¿Cuál es el mensaje? Que todo lo anterior no cuenta, que todo comienza con Israel«, ha denunciado.

Noticias relacionadas

Sánchez quita hierro a que el canciller Merz no hable de «genocidio» en Gaza en pleno choque con Feijóo

Sánchez quita hierro a que el canciller Merz no hable de «genocidio» en Gaza en pleno choque con Feijóo

Feijóo y Aznar ajustan sus discursos sobre Gaza para no dar armas a Sánchez

Feijóo y Aznar ajustan sus discursos sobre Gaza para no dar armas a Sánchez

A renglón seguido, ha lamentado que «todos los centros culturales» de la Franja de Gaza «fueron destruidos», «todas las bibliotecas y las universidades». Con ello, continuó el embajador, lo que busca el Ejercito israelí es «sumir en la ignorancia» a la población, porque así «no podrán afrontar a la ocupación» ya que la preocupación sería «conseguir un plato de comida».

Usar la hambruna como arma

«En la franja de Gaza se usa el hambre como arma de guerra y aquellos hambrientos cuando van a buscar un plato de comida son asesinados. Mientras esperan en las filas para recibir ayuda, son asesinados», ha subrayado. Según informa Europa Press, también tuvo un recuerdo para las decenas de menores muertos en la Franja y de la infancia palestina en general. «Me acuerdo de nuestros niños», ha dicho, al tiempo que ha lamentado que «fueron privados de su derecho a la educación, a la infancia y a la vida».

«Aún hay quien entra en polémicas y debates si lo que ocurre en Palestina es una masacre, un genocidio y, la verdad, es que no importa cómo se haga. Lo importante es la sensibilidad humana», ha afirmado. Husni Abdel Wahed. «Ya se normalizó la ocupación de Palestina», ha dicho, a la vez que ha insistido en que «nadie puede sentirse ni lejano ni ajeno a lo que ocurre en Palestina».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  2. 2 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  3. 3

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  4. 4 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  5. 5 Colapso en el by-pass, la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes
  6. 6 Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent
  7. 7

    El presidente de la CHJ ante la jueza: «Nunca dije que Forata se iba a romper. Pero la consellera no tomaba medidas. Fue muy tenso»
  8. 8 Aemet activa este fin de semana un aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas e indica donde caerán
  9. 9 LaLiga desvela que Peter Lim avaló entre 30 y 35 millones para aumentar el Fair Play del Valencia
  10. 10

    El presidente de la CHJ, recibido con abucheos a su llegada a los juzgados de Catarroja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El embajador de Palestina en España: «Nadie puede sentirse ni lejano ni ajeno a lo que ocurre»

El embajador de Palestina en España: «Nadie puede sentirse ni lejano ni ajeno a lo que ocurre»