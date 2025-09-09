Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone una fianza de 150.000 euros
El magistrado Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). R. C.

Dos asociaciones retan a Sánchez a identificar a los jueces «que hacen política» o se querelle

La Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente reclaman una rectificación al considerar que dichas manifestaciones suponen «un daño gravísimo» a la separación de poderes y a la confianza en la Justicia

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:34

Dos colectivos profesionales de la judicatura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), han remitido este martes un comunicado ... en el que retan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a que presenten pruebas de sus acusaciones contra algunos magistrados asegurando que «hacen política» o rectifiquen, al considerar que dichas manifestaciones suponen «un daño gravísimo» a la separación de poderes y a la confianza en la Justicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Los municipios donde más ha llovido este lunes en la Comunitat: la lluvia llega a Valencia y las tormentas en Alicante activan el Plan Especial de Inundaciones
  3. 3 Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia
  4. 4 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  5. 5

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  6. 6 Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna
  7. 7 La tormenta deja un reventón húmedo y vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el sur de Alicante
  8. 8 Emergencias, en alerta ante una situación «muy inestable» con lluvias, vientos fuertes y granizo de gran tamaño
  9. 9 Las fuertes lluvias dejan sin clase a miles de alumnos en Alicante
  10. 10 Esta es Carolina Perles, la policía valenciana exmujer de Ábalos, que rompe su silencio esta noche en Telecinco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos asociaciones retan a Sánchez a identificar a los jueces «que hacen política» o se querelle

Dos asociaciones retan a Sánchez a identificar a los jueces «que hacen política» o se querelle