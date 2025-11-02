Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carles Puigdemont se dirige en enero de 2024 al Europarlamento ante Sánchez. EFE

Dos años y 19 reuniones en Suiza después, Junts se planta y Sánchez no tira la toalla

Los socialistas sostienen que pocas cosas cambiarán en su día a día, pero se prodigan en guiños a los de Puigdemont

Paula De las Heras
Cristian Reino

Paula De las Heras y Cristian Reino

Madrid | Barcelona

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:06

El Gobierno cerró este viernes la semana con la sensación de haber superado una importante bola de partido, la comparecencia de Pedro Sánchez en la ... comisión de investigación sobre la corrupción en el Senado, pero consciente de que el camino para agotar la legislatura se ha vuelto aún más escarpado. No es ya que solo 24 horas después de que el jefe del Ejecutivo sorteara la prueba con la que Alberto Núñez Feijóo pretendió arrastrarle a los tribunales se topara con que el juez no da ni mucho menos por disipadas las dudas sobre una posible financiación irregular del PSOE, la línea roja marcada por sus socios de investidura para seguir dándole apoyo. Es que Junts ha decidido, ahora sí, aseguran en su cúpula, romper amarras.

