Así hemos contado la sesión de control a Mazón en Les Corts

Joan Baldoví, síndic de Compromís, dice que Mazón ha realizado un discurso vomitivo y que le da arcadas. Se refiere a la intervención en Alicante, el lunes, del líder del PP: «¿De qué estás orgulloso? ¿Tú tienes lo que tienes que tener para ser presidente de la Generalitat? ¿Si lo tienes por qué no has ido ni una mascletá en Valencia? ¿Por qué huyes de los periodistas y no vas a las plazas de Paiporta, Algemesí...? ¿Y si lo tienes, por qué no declaras ante la juez? No, no tienes dignidad, vergüenza».