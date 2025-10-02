Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo La Generalitat adelanta a mañana la apertura de la calle Alicante
Carlos Mazón en una imagen de archivo. Iván Arlandis
Directo

DIRECTO | Sesión de control en Les Corts

Sigue el minuto a minuto de la comparencia del presidente de la Generalitat Valenciana este jueves

Burguera

Burguera

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:18

Actualizado
Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  3. 3

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  4. 4

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  5. 5 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  6. 6 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  7. 7 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  8. 8

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  9. 9 El mercado de zapatillas más grande de España vuelve a Valencia con grandes descuentos
  10. 10 Adiós a los viejos chiringuitos en la Malvarrosa: Comienza el derribo del restaurante El Bobo

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias DIRECTO | Sesión de control en Les Corts

DIRECTO | Sesión de control en Les Corts