En directo I Los Reyes presiden los actos del 12 de Octubre en un ambiente de crispación política
Participan sobre el asfalto y en el aire un total de 3.847 militares, 229 caballos, 45 aviones, 29 helicópteros, 123 vehículos y 39 motocicletas
Domingo, 12 de octubre 2025, 10:42
10:55
La ministra de Defensa, Margarita Robles, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y la cúpula militar ya están preparados esperando la llegada de los Reyes
10:52
Sira Rego, Mónica García y Santiago Abascal no estarán en la tribuna
las ausencias más significativas son las de las ministras de Juventud e Infancia y Sanidad, Sira Rego y Mónica García, respectivamente, quienes han comunicado su ausencia por estar de viaje oficial en Jordania y Berlín. Tampoco estará en la tribuna de autoridades el líder de Vox, Santiago Abascal, quien no quiere compartir lugar con el Gobierno
10:47
Los Reyes llegarán a la tribuna real a las 11:00 horas
Vestido en esta ocasión con el uniforme de capitán general del Ejército del Aire y del Espacio, don Felipe y su familia llegarán a la tribuna real a las 11.00 horas
10:42
Robles mantiene una videoconferencia con los contingentes desplegados en el extranjero
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido este domingo una videoconferencia con los contingentes desplegados en las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior (unos 3.000 efectivos) y les ha trasladado su reconocimiento por la labor que realizan. «Que en las celebraciones de hoy ondee bien alto la bandera española como muestra de su profesionalidad y entrega que hacen de España, un gran país», ha señalado.
10:40
El Día de la Hispanidad se celebra en un contexto político de elevada toxicidad
Este 12 de Octubre, fiesta nacional, se celebra en un contexto político de elevada toxicidad, con todos los puentes rotos entre Gobierno y oposición. Símbolo del momento son las previsiones de una semana que el presidente Sánchez iniciará este lunes en Egipto, participando en la firma internacional del plan de paz para Oriente Próximo, y en la que tendrá que afrontar las nuevas declaraciones ante el Supremo del exministro Ábalos y Koldo García. Henchido por las encuestas, Santiago Abascal se la ha jugado a plantar al Rey en la tribuna de autoridades y seguir el tradicional desfile militar a pie de calle.
10:36
Los Reyes presiden el desfile militar
Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, presiden este domingo el acto central de los actos para conmemorar el Día de la Hispanidad, el tradicional desfile militar que acoge Madrid. Este año, participan casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas.
