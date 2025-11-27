DIRECTO | Pérez Llorca: «Si soy elegido presidente, lo primero que haré será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas de la dana»
Sigue el minuto a minuto del debate de investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat
JC. Ferriol Moya, Burguera y A. Rallo
Valencia
Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:24
11:28
Algunos diputados recuerdan que Alberto Fabra también llegó a la presidencia de la Generalitat pidiendo perdón a las víctimas, en este caso del accidente del metro
11:27
Se centra ahora en la situación del campo valenciano. La rentabilidad, la falta de agua, el relevo... «¿Estamos haciendo todo lo posible?», señorías.
11:26
«Vengo a ofrecer una manera distinta de hacer las cosas», clama el candidato a president que en 20 minutos de discurso todavía no ha citado a Mazón
11:26
«No bajaremos la intensidad en la reconstrucción». Es es el compromiso del aspirante a la Generalitat. Pero reclama más implicación y coordinación por parte del Gobierno central. «No vengo a levantar banderas que nos enfrenten sino a ofrecer una manera distinta de hacer las cosas».
11:25
Con la petición de perdón, Pérez Llorca se cubre uno de los flancos por los que podía atacarle la oposición en este debate
11:24
El dictamen de Pérez Llorca sobre la gestión de la dana: «Las instituciones no han estado a la altura de lo que merecen los ciudadanos»
11:23
Primera mención a las víctimas de la dana que arrasó media provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024
11:23
«Hay millones de personas que no saben quién soy», admite Pérez Llorca. Su objetivo es hacerse reconocible para los valencianos. Su primer objetivo si llega a ser presidente. «Pediremos perdón a las víctimas de la dana y a las que todavía padecen los efectos. Ha sobrado gresca y insultos. Pediré perdón en nombre de la Generalitat, pero el Gobierno no ha asumido responsabilidad ni ha dado explicaciones».
11:22
«Si soy elegido president, lo primero que haré será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas de la dana», proclama Pérez Llorca
11:20
El todavía alcalde de Finestrat recuerda que ser primer edil no es «mandar sino estar». Gobernar es lo cotidiano, lo que preocupa a los vecinos. «Esa es la dignidad de un cargo». Les ofrezco una vía «tranquila, firme y trabajadora», indica, como su propuesta para ser candidato.
11:18
Admite que el pacto con Vox para la investidura de Carlos Mazón «fue exigente, pero muy responsable».
11:16
Más apuntes de la gestión de los populares. El candidato apunta a que hay 4.400 viviendas públicas están en marcha con el Plan VIVE. Señala Pérez Llorca los descuentos fiscales del PP y la desaparición del impuesto de Sucesiones. Y que nunca hasta la fecha habíamos tenido los datos tan bajos de paro. «Todo esto son consecuencias del cambio».
11:15
Las palabras de Llorca son aplaudidas cíclicamente por la bancada del PP, no así desde la izquierda, ni desde Vox
11:14
Pérez Llorca interviene en valenciano, una diferencia fundamental con el todavía president
11:13
Ausencias en las bancadas: Marisa Gayo (PP), Laura soler y Cristina Marínez (PSOE), además de la del aún president en funciones, Carlos Mazón
11:12
Empieza el listado de éxitos de la gestión del PP: la reducción de las listas de espera. Primeros aplausos del auditorio. Recuerda también la atención de la salud mental y la ley de educación que permite elegir entre valenciano y castellano.
11:11
Pérez Llorca ya está en la tribuna. «Vengo sin acuerdos cerrados», adelanta. Pero confía en terminar con un pacto que asegure la gobernabilidad de este territorio.
11:10
Sonrisas en las filas socialistas y de Compromís cuando Llorca afirma presentarse en el parlamento sin nada firmado y con la intención de refrendar «el pacto de Les Corts» para convertirse en president
11:09
El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, junto a Bernabé y a Morant.
11:06
El president Mazón acudirá a las votaciones de esta tarde en les Corts, confirman ahora fuentes de Presidencia
11:05
El pleno va a arrancar sin la presencia de Mazón
11:03
Entre los que estrenan asiento en el hemiciclo, el vicepresidente segundo y conseller para la Reconstrucción, Vicente Martínez Mus
11:00
Juanfran Pérez Llorca ya ocupa su escaño en Les Corts. El debate va a comenzar en unos instantes
10:55
10:50
El presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata, a su llegada a Les Corts.
10:48
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha admitido este jueves que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, pudo actuar «mal» el día de la dana pero ha subrayado que ha asumido «responsabilidades» con su dimisión. Dicho esto, ha pedido «distinguir entre errores» y la «mala fe» que, a su juicio, hubo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez tras la catástrofe del 29 de octubre, que dejó 229 fallecidos en la provincia de Valencia.
10:47
La delegada del Gobierno en la Comunitat , Pilar Bernabé, también asiste al pleno.
10:43
Joan Baldoví interviene a las puertas de Les Corts. El líder de Compromís alerta del «peligro» que suponen los gobernantes del PP y empieza con la retahíla habitual de las críticas políticas, como el control de Antifraude, el ataque a la lengua, el control de À Punt...
10:43
Periodistas y diputados de todos los grupos confían en que la intervención de Pérez Llorca esta mañana no se prolongue las casi cinco horas que duró el discurso de Mazón en el último debate de política general
10:39
El Jefe de Información de LAS PROVINCIAS, Héctor Esteban, comenta para À Punt las últimas novedades antes del comienzo del pleno.
10:37
La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, a su llegada esta mañana a Les Corts.
10:33
En redes sociales aparecen algunas publicaciones sobre Mazón y su inminente salida del cargo.
10:27
Mientras el debate en Les Corts calienta motores, un destacado exdirigente del PSPV, José Luis Ábalos, asiste en el Tribunal Supremo a la vistilla en la que se decidirá si ingresa en prisión por el caso mascarillas
10:26
Una reciente información de ABC apuntaba que la ministra Morant es la que más ejerce como candidata frente a sus responsabilidades de Gobierno. Es decir, que es la que más días utiliza para ser la lider del PSPV frente al resto de dirigentes socialistas que comparten esa extraña dualidad: la de ministro y candidato.
10:25
Decenas de personas se concentra ya a las puertas de Les Corts para protestar por la investidura de Pérez Llorca. Entre ellas, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana Rosa Álvarez.
10:17
La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha confirmado que seguirá el debate desde la tribuna de invitados de Les Corts
10:08
La vicepresidenta y portavoz del Consell Susana Camarero confirmó este miércoles que el aún president, Carlos Mazón, seguirá el pleno desde su escaño en el hemiciclo
10:08
Pérez Llorca ya se ha dejado ver por los pasillos de Les Corts. Luce traje oscuro, algo que no resulta habitual en su atuendo.«Voy a proponer mis ideas y el que quiera que las apoye yo creo que ahora lo que necesitamos en la Comunitat es muchísima estabilidad y eso voy a buscar yo», ha adelantado a su llegada al Parlamento.
10:07
Pérez Llorca necesita al menos 50 votos para ser elegido en primera votación. Los 40 escaños del PP y los 13 de Vox serían suficientes para lograrlo. La votación está prevista para media tarde
09:57
El debate comienza a las 11.00 horas con la intervención del candidato popular. 30 minutos antes, a las 10.30 horas, Acord Social Valencià ha convocado una concentración a las puertas de Les Corts de «rechazo de la investidura de Pérez Llorca»
09:52
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca que se celebra este jueves en Les Corts. A. Rallo, Burguera y JC Ferriol Moya les contaremos todo lo que vaya sucediendo en la Cámara
