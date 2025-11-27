Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un conductor ebrio provoca un accidente con seis heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
Juanfran Pérez Llorca, antes de comenzar el debate de investidura.

Ver 21 fotos
Juanfran Pérez Llorca, antes de comenzar el debate de investidura. EFE
Directo

DIRECTO | Pérez Llorca: «Si soy elegido presidente, lo primero que haré será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas de la dana»

Sigue el minuto a minuto del debate de investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat

JC. Ferriol Moya
Burguera
A. Rallo

JC. Ferriol Moya, Burguera y A. Rallo

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:24

Actualizado Hace 1 minuto

11:28

Algunos diputados recuerdan que Alberto Fabra también llegó a la presidencia de la Generalitat pidiendo perdón a las víctimas, en este caso del accidente del metro

11:27

Se centra ahora en la situación del campo valenciano. La rentabilidad, la falta de agua, el relevo... «¿Estamos haciendo todo lo posible?», señorías.

11:26

«Vengo a ofrecer una manera distinta de hacer las cosas», clama el candidato a president que en 20 minutos de discurso todavía no ha citado a Mazón

11:26

«No bajaremos la intensidad en la reconstrucción». Es es el compromiso del aspirante a la Generalitat. Pero reclama más implicación y coordinación por parte del Gobierno central. «No vengo a levantar banderas que nos enfrenten sino a ofrecer una manera distinta de hacer las cosas».

11:25

Con la petición de perdón, Pérez Llorca se cubre uno de los flancos por los que podía atacarle la oposición en este debate

11:24

El dictamen de Pérez Llorca sobre la gestión de la dana: «Las instituciones no han estado a la altura de lo que merecen los ciudadanos»

11:23

Primera mención a las víctimas de la dana que arrasó media provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024

11:23

«Hay millones de personas que no saben quién soy», admite Pérez Llorca. Su objetivo es hacerse reconocible para los valencianos. Su primer objetivo si llega a ser presidente. «Pediremos perdón a las víctimas de la dana y a las que todavía padecen los efectos. Ha sobrado gresca y insultos. Pediré perdón en nombre de la Generalitat, pero el Gobierno no ha asumido responsabilidad ni ha dado explicaciones».

11:22

«Si soy elegido president, lo primero que haré será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas de la dana», proclama Pérez Llorca

﻿

11:20

El todavía alcalde de Finestrat recuerda que ser primer edil no es «mandar sino estar». Gobernar es lo cotidiano, lo que preocupa a los vecinos. «Esa es la dignidad de un cargo». Les ofrezco una vía «tranquila, firme y trabajadora», indica, como su propuesta para ser candidato.

11:18

Admite que el pacto con Vox para la investidura de Carlos Mazón «fue exigente, pero muy responsable».

11:16

Más apuntes de la gestión de los populares. El candidato apunta a que hay 4.400 viviendas públicas están en marcha con el Plan VIVE. Señala Pérez Llorca los descuentos fiscales del PP y la desaparición del impuesto de Sucesiones. Y que nunca hasta la fecha habíamos tenido los datos tan bajos de paro. «Todo esto son consecuencias del cambio».

11:15

Las palabras de Llorca son aplaudidas cíclicamente por la bancada del PP, no así desde la izquierda, ni desde Vox

11:14

Pérez Llorca interviene en valenciano, una diferencia fundamental con el todavía president

11:13

Ausencias en las bancadas: Marisa Gayo (PP), Laura soler y Cristina Marínez (PSOE), además de la del aún president en funciones, Carlos Mazón

11:12

Empieza el listado de éxitos de la gestión del PP: la reducción de las listas de espera. Primeros aplausos del auditorio. Recuerda también la atención de la salud mental y la ley de educación que permite elegir entre valenciano y castellano.

11:11

Pérez Llorca ya está en la tribuna. «Vengo sin acuerdos cerrados», adelanta. Pero confía en terminar con un pacto que asegure la gobernabilidad de este territorio.

11:10

Sonrisas en las filas socialistas y de Compromís cuando Llorca afirma presentarse en el parlamento sin nada firmado y con la intención de refrendar «el pacto de Les Corts» para convertirse en president

11:09

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, junto a Bernabé y a Morant.

DIRECTO | Pérez Llorca: «Si soy elegido presidente, lo primero que haré será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas de la dana»

11:06

El president Mazón acudirá a las votaciones de esta tarde en les Corts, confirman ahora fuentes de Presidencia

11:05

El pleno va a arrancar sin la presencia de Mazón

11:03

Entre los que estrenan asiento en el hemiciclo, el vicepresidente segundo y conseller para la Reconstrucción, Vicente Martínez Mus

11:00

Juanfran Pérez Llorca ya ocupa su escaño en Les Corts. El debate va a comenzar en unos instantes

10:55

DIRECTO | Pérez Llorca: «Si soy elegido presidente, lo primero que haré será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas de la dana»

10:50

El presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata, a su llegada a Les Corts.

DIRECTO | Pérez Llorca: «Si soy elegido presidente, lo primero que haré será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas de la dana»

10:48

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha admitido este jueves que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, pudo actuar «mal» el día de la dana pero ha subrayado que ha asumido «responsabilidades» con su dimisión. Dicho esto, ha pedido «distinguir entre errores» y la «mala fe» que, a su juicio, hubo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez tras la catástrofe del 29 de octubre, que dejó 229 fallecidos en la provincia de Valencia.

10:47

La delegada del Gobierno en la Comunitat , Pilar Bernabé, también asiste al pleno.

DIRECTO | Pérez Llorca: «Si soy elegido presidente, lo primero que haré será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas de la dana»

10:43

Joan Baldoví interviene a las puertas de Les Corts. El líder de Compromís alerta del «peligro» que suponen los gobernantes del PP y empieza con la retahíla habitual de las críticas políticas, como el control de Antifraude, el ataque a la lengua, el control de À Punt...

10:43

Periodistas y diputados de todos los grupos confían en que la intervención de Pérez Llorca esta mañana no se prolongue las casi cinco horas que duró el discurso de Mazón en el último debate de política general

10:39

El Jefe de Información de LAS PROVINCIAS, Héctor Esteban, comenta para À Punt las últimas novedades antes del comienzo del pleno.

DIRECTO | Pérez Llorca: «Si soy elegido presidente, lo primero que haré será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas de la dana»

10:37

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, a su llegada esta mañana a Les Corts.

DIRECTO | Pérez Llorca: «Si soy elegido presidente, lo primero que haré será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas de la dana»

10:33

En redes sociales aparecen algunas publicaciones sobre Mazón y su inminente salida del cargo.

DIRECTO | Pérez Llorca: «Si soy elegido presidente, lo primero que haré será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas de la dana»

10:27

Mientras el debate en Les Corts calienta motores, un destacado exdirigente del PSPV, José Luis Ábalos, asiste en el Tribunal Supremo a la vistilla en la que se decidirá si ingresa en prisión por el caso mascarillas

10:26

Una reciente información de ABC apuntaba que la ministra Morant es la que más ejerce como candidata frente a sus responsabilidades de Gobierno. Es decir, que es la que más días utiliza para ser la lider del PSPV frente al resto de dirigentes socialistas que comparten esa extraña dualidad: la de ministro y candidato.

10:25

Decenas de personas se concentra ya a las puertas de Les Corts para protestar por la investidura de Pérez Llorca. Entre ellas, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana Rosa Álvarez.

DIRECTO | Pérez Llorca: «Si soy elegido presidente, lo primero que haré será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas de la dana»

10:17

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha confirmado que seguirá el debate desde la tribuna de invitados de Les Corts

10:08

La vicepresidenta y portavoz del Consell Susana Camarero confirmó este miércoles que el aún president, Carlos Mazón, seguirá el pleno desde su escaño en el hemiciclo

10:08

Pérez Llorca ya se ha dejado ver por los pasillos de Les Corts. Luce traje oscuro, algo que no resulta habitual en su atuendo.«Voy a proponer mis ideas y el que quiera que las apoye yo creo que ahora lo que necesitamos en la Comunitat es muchísima estabilidad y eso voy a buscar yo», ha adelantado a su llegada al Parlamento.

10:07

Pérez Llorca necesita al menos 50 votos para ser elegido en primera votación. Los 40 escaños del PP y los 13 de Vox serían suficientes para lograrlo. La votación está prevista para media tarde

09:57

El debate comienza a las 11.00 horas con la intervención del candidato popular. 30 minutos antes, a las 10.30 horas, Acord Social Valencià ha convocado una concentración a las puertas de Les Corts de «rechazo de la investidura de Pérez Llorca»

09:52

Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca que se celebra este jueves en Les Corts. A. Rallo, Burguera y JC Ferriol Moya les contaremos todo lo que vaya sucediendo en la Cámara

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  6. 6

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  7. 7

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  8. 8 La Policía y Sanidad registran la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida
  9. 9 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  10. 10

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias DIRECTO | Pérez Llorca: «Si soy elegido presidente, lo primero que haré será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas de la dana»