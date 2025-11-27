DIRECTO | Pérez Llorca: «Si soy elegido presidente, lo primero que haré será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas de la dana»

10:48

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha admitido este jueves que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, pudo actuar «mal» el día de la dana pero ha subrayado que ha asumido «responsabilidades» con su dimisión. Dicho esto, ha pedido «distinguir entre errores» y la «mala fe» que, a su juicio, hubo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez tras la catástrofe del 29 de octubre, que dejó 229 fallecidos en la provincia de Valencia.