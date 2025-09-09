Un diputado de Compromís insta a enviar el Ejército a Gaza y su compañera se desmarca por completo

Nuevo episodio de desencuentro entre diputados de Compromís en Madrid. Mientras en Les Corts intentan aguantar la unidad de discurso, la coalición demuestra en la ... capital del país que cada uno hace, literalmente, la guerra por su cuenta. Mientras un parlamentario, Alberto Ibáñez, ha abogado este martes por enviar tropas coordinadas por la ONU a la franja de Gaza a hacer frente a Israel, su compañera de coalición, Àgueda Micó se ha desmarcado por completo de semejante idea y ha advertido de que se trata de una propuesta no consensuada en el seno de Compromís, donde ya pocas cosas parecen pactarse.

Àgueda Micó, parlamentaria y dirigente de Més Compromís, se fue al grupo Mixto en julio, enfadada por las trabas del PSOE a que su líder y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. Micó impulsó la salida de Sumar y la dirección de su partido secundó la ruptura al margen de lo que opinase el resto de la coalición. De hecho, el otro diputado nacional, Alberto Ibáñez, se ha quedado en Sumar, y desde la plataforma liderada por Yolanda Díaz ha considerado que, si Israel no detiene su actividad militar en Gaza, el Ejército español debería participar en una movilización militar a escala internacional. Quizá Ibáñez se haya venido un poco arriba, ya que en Sumar esa idea de ir a la guerra tampoco se baraja.

Ibáñez ha considerado que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se quedó corto con su comparecencia del lunes cuando anunció que retira a la embajadora española en Israel y decreta el embargo de armas: «Esto solo no basta».

El diputado de Compromís y dirigente de Iniciativa del Poble Valencià, partido fundado por Mónica Oltra e integrado en Compromís, ha reclamado que España proponga a la ONU autorizar la intervención militar en Gaza, mediante tropas conformadas por una coalición de países a modo de cascos azules, incluyendo tropas españolas. A la guerra.

La idea ha sido puesta en cuestión inmediatamente por su compañera de coalición, aunque no de grupo parlamentario. Àgueda Micó quiso dejar claro que la iniciativa bélica de Ibáñez no ha sido consensuada en Compromís y que las intervenciones militares «no son la mejor forma de afrontar una situación tan complicada». Sin embargo, no es la primera vez que Ibáñez se manifestaba en tal sentido.

Sin embargo, la otra diputada de Compromís ha rechazado la campaña militar. Micó ha asegurado que Compromís solo ha contemplado conjuntamente medidas de presión a Israel desde la Unión Europea.

Propuesta ya en agosto, y con la difusión de Compromís

En agosto, a través de las redes sociales, Ibáñez señaló: «¿La ONU no piensa autorizar la intervención militar? ¿No van a detener a Netanhayu y juzgar por genocida?», publicó en la plataforma 'X', añadiendo que el Tribunal Internacional «obliga a todos los estados a frenar el genocidio en Palestina». De hecho, el 10 de agosto consideró que «no vamos a llorar suficiente por haberlo permitido» e instó a la ministra Margarita Robles a pedir permiso a la ONU para «intervenir militarmente» para «frenar» la actuación militar israelí. Curiosamente, esa propuesta fue difundida por la cuenta común de todo Compromís, a pesar de que ahora Micó asegura que el sentir mayoritario de la coalición no es ese.

Ibáñez demostró un ardor guerrero hasta ahora desconocido y defendió tanto sanciones económicas como«pedir a la ONU que autorice para intervenir militarmente» en Gaza: «España debería pedir autorización a la ONU y, por tanto, hacerlo desde el marco legal y que una coalición de diferentes estados pudiera intervenir y defender, obviamente, a un pueblo que está siendo masacrado, a un pueblo que está siendo aniquilado».

El diputado de Compromís ha señalado que lo que hace Israel es «nazismo» y ha trazado un paralelismo histórico con la situación de España cuando se desencadenó la guerra civil en 1936: «Claro que me gustaría que hubieran funcionado las vías diplomáticas, pero creo que las izquierdas, en un mundo complejo, también tenemos la responsabilidad de asumir cómo hubiera cambiado el mundo y cómo hubiera cambiado este país si no nos hubieran dejado solos cuando el franquismo, con el apoyo de otros totalitarismos, tumbó al gobierno legítimo de la República».

Ibáñez, además, reclamó al Gobierno y al Ejército español que den cobertura a la Global Sumud Flotilla, en la que se ha embarcado, entre otros, un diputado autonómico de Compromís, Juan Bordera, camino a Gaza.