Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, a las puertas de Compromís. EFE

Un diputado de Compromís insta a enviar el Ejército a Gaza y su compañera se desmarca por completo

Alberto Ibáñez propone una intervención militar comandada por la ONU para hacer frente a Israel y la nacionalista Àgueda Micó advierte de que esa idea no está consensuada en la coalición y rechaza la movilización de tropas

Burguera

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:03

Nuevo episodio de desencuentro entre diputados de Compromís en Madrid. Mientras en Les Corts intentan aguantar la unidad de discurso, la coalición demuestra en la ... capital del país que cada uno hace, literalmente, la guerra por su cuenta. Mientras un parlamentario, Alberto Ibáñez, ha abogado este martes por enviar tropas coordinadas por la ONU a la franja de Gaza a hacer frente a Israel, su compañera de coalición, Àgueda Micó se ha desmarcado por completo de semejante idea y ha advertido de que se trata de una propuesta no consensuada en el seno de Compromís, donde ya pocas cosas parecen pactarse.

