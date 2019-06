Caso Imelsa La Diputación paga 900 euros extra en la gestión de la empresa de Benavent por no cumplir un trámite que se resuelve en días Marcos Benavent, a su llegada a Les Corts. / Manuel Molines La sociedad de inversión en energías renovables, que gestiona un interventor de la Corporación, comienza a registrar más ingresos que gastos A. RALLO Valencia Domingo, 30 junio 2019, 01:08

La empresa de energías renovables del exgerente de Imelsa Marcos Benavent continúa en manos de la Diputación de Valencia. Un interventor se hizo cargo de la mercantil el pasado año tras aceptar el ofrecimiento del juzgado. Spartaki Sinergias, el vehículo inversor del que fuera recaudador del Partido Popular, se ha consolidado como una buena iniciativa económica. La mercantil se dedica a vender la energía que produce a través de módulos fotovoltáicos. Fue un negocio boyante al que no dudaron en apuntarse otros muchos dirigentes del PP aconsejados por el ahora colaborador de la Fiscalía Anticorrupción.

El juzgado que investiga el caso Imelsa acaba de recibir un informe con las conclusiones del primer año de gestión. Spartaki ha registrado más de 84.000 euros de ingresos, aunque, al parecer, por los pagos pendientes de años anteriores todavía no ha entrado en beneficios. La falta de tesorería ha sido uno de los problemas de la sociedad, según la documentación analizada. Sin embargo, las perspectivas no son pesimistas. En el pasado ejercicio, la diferencia entre ingresos y gastos fue de 3.127 euros positivos.

El dosier que ha llegado al órgano judicial recoge algunas de las medidas para impulsar la sociedad. Una resulta especialmente llamativa. La administradora explica que no se ha llevado a cabo el cambio de "representante de mercado", es decir, el intermediario en la compra de la energía, pese al ahorro de 900 euros al año que se podría obtener.

No lo ha hecho "por el trámite administrativo que conlleva". El notario, según el informe, reclama un "testimonio judicial con expresión de firmeza" y otra información relacionada con el nombramiento judicial del administrador. Esta documentación, que debe ser sellada por el secretario judicial, no suele tardar más de un par de días, según fuentes que conocen este tipo de procedimientos. En algún caso, esa documentación se logra en un día. Este es precisamente uno de los retos de la administradora para el próximo ejercicio.

El objetivo es reducir los gastos de gestión de 900 a 120 euros al año aproximadamente. La responsable de la mercantil se encuentra, además, con otras dificultades en la gestión de la sociedad. Por ejemplo, la idea era negociar un carencia del préstamo de Caixabank. Sin embargo, la entidad financiera no ha querido avanzar en las conversaciones porque el préstamo está a nombre de Benavent y sólo él podría modificarlo. El exgerente de Imelsa montó Spartaki con la ayuda de su testaferro José Estarlich. La sede social de la mercantil se estableció en un despacho de la calle Roger de Lauria. El sistema de generación de energía se encuentra instalado en Atzeneta. Benavent pidió un préstamo de 653.800 euros con cuotas semestrales que se abona de los ingresos que va generando la sociedad por la venta de energía.

Las piezas del caso Imelsa continúan a un ritmo desigual en el juzgado de Instrucción 18 de Valencia. De momento, todavía no se ha cerrado ninguna investigación relacionada con la trama delictiva que supuestamente comandaba Alfonso Rus. Varios de los asuntos, como la contratación de personas que no acudían a trabajar en las empresas públicas Ciegsa o Imelsa, está completamente agotadas. No obstante, todavía no se ha producido el auto que ponga punto y final a las pesquisas. Mientras esto se produce, el exgerente de Imelsa ya trabaja en devolver parte del dinero. Ha pedido permiso al juez para alquilar un piso que tiene en Valencia.