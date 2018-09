Dimite la directora de Trabajo que legalizó el sindicato de prostitutas Concepción Pascual Lizana. / R.C. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, acepta la marcha de Concepción Pascual Lizana, que asume la responsabilidad de haber firmado el visto bueno de la nueva organización AGENCIAS Madrid Lunes, 3 septiembre 2018, 15:36

La Directora General de Trabajo, Concepción Pascual Lizana, ha presentado su dimisión tras asumir la responsabilidad de haber firmado el expediente del visto bueno del nuevo sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras).

Así lo ha asegurado al término de la Ejecutiva del PSOE su secretario de Organización, Jose Luis Ábalos. «Ya ha habido una asunción de responsabilidad. Creo que la directora general de Trabajo ha dimitido», ha dicho Ábalos preguntado expresamente si este error del Ejecutivo iba a provocar alguna dimisión.

El 'número 3' del partido ha querido desvincular a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, de la autorización del sindicato, asegurando que desconocía el expediente, como tantos que no pasan por las manos del titular del ramo. Y sobre Pascual, ha señalado que en este caso concreto «igual no supo interpretar, porque en la Administración General no todo el mundo tiene una sensibilidad política, ni se le exige».

La polémica comenzóe el pasado 4 de agosto, cuando el BOE publicó la constitución del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) después de que la Dirección General de Trabajo comprobase que reunía los requisitos legales.

Tras conocer la noticia, la ministra reconoció que le habían «colado un gol por la escuadra», que «desconocía por completo» que su ministerio había dado el visto bueno al sindicato, y que haría lo posible por anularlo lo antes posible.