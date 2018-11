El jefe de investigación de Antifraude dimite a los seis meses de su nombramiento El máximo responsable de Antifraude, Joan Llinares. / EFE/Julián Martín La carga de trabajo y la falta de medios, entre las causas de la decisión del directivo, que regresa a la Abogacía de la Generalitat A. RALLO Valencia Lunes, 5 noviembre 2018, 11:49

El director de Análisis e Investigación de la Agencia Antifraude ha abandonado el proyecto. El puesto, ocupado por el abogado de la Generalitat Miguel Ángel Cervera, era uno de los de mayor relevancia en el organismo, una de las personas de confianza del actual director, Joan Llinares. La salida de Cervera sorprende por la brevedad de su experiencia en la Agencia, apenas seis meses desde su nombramiento.

El funcionario fue uno de los fichajes más relevantes de Antifraude ya que hasta ese momento -el pasado mes de abril- defendía los intereses de la Generalitat en numerosos asuntos de corrupción. Por ejemplo, se ocupó del caso Nóos, de varias piezas del caso Imelsa, del fraude en Emarsa, ejerció un papel activo en la investigación a Consuelo Císcar por su gestión en el IVAM y analizó también el supuesto fraude de los colegios concertados a la Conselleria de Educación. Es considerado un profesional de gran valía. La Agencia pierde, de esta forma, uno de los puntales de su organigrama. La persona sobre la que pivotaba el peso investigador tanto de la Generalitat como de las empresas públicas. Esta salida evidencia que Antifraude, una apuesta de Podemos dentro del pacto del Botánico, no termina de arrancar.

El jefe de la Agencia, Joan Llinares, apunta a razones económicas y diferencias de criterio

¿Los motivos? El ya exdirector se limitó a señalar «motivos personales», sin querer descender al detalle. No obstante, como ocurre en buena parte de estas decisiones, al parecer, se trata de un cúmulo de circunstancias que han terminado por decantar la balanza para uno u otro lado. Fuentes conocedoras de la situación sostienen, en cambio, que existen dos motivos fundamentales para justificar la salida del letrado y ambos están a su vez estrechamente conectados: la carga de trabajo y la falta de medios.

El volumen de investigaciones que llega a las dependencias se ha convertido en inasumible para los profesionales que actualmente cubren ese cometido. El número de denuncias ha sobrepasado las expectativas iniciales del organismo. Sólo un cambio en el procedimiento, por ejemplo, hacer una selección y centrarse en aquellos expedientes que realmente contienen indicios de una actividad irregular podría aligerar el problema. Y relacionado con lo anterior sobresale, igualmente, la falta de medios. La plantilla de la Agencia Antifraude se encuentra lejos de lo que estipula su Relación de Puestos de Trabajo. Hoy en día la carga de trabajo supone casi una apelación directa a la vocación y al sacrificio de los responsables.

El director de la Agencia, Joan Llinares, confirmó que el director de Análisis ya no está trabajando para Antifraude y que ha pedido regresar a la Generalitat Valenciana, solicitud que se hizo efectiva el pasado viernes. Llinares indicó que se trata de situaciones -criterios diferentes entre ambos responsables- que suceden en todas las organizaciones y empresas, más si cabe en una Agencia como esta que lleva apenas un año en funcionamiento.

El máximo responsable de la institución, no obstante, aportó algunas explicaciones a la marcha del responsable de Investigación. Por un lado, las expectativas económicas que albergaba el directivo. «A través del Reglamento se podían poner complementos de productividad, pero ese dinero no se va a tocar», zanjó Llinares, que no quiere polémicas a raíz de un posible aumento de sueldo de sus subordinados.

Este argumento, el de la reforma del Reglamento, parece que ha generado algunas discrepancias que, no obstante, nunca ha derivado en un enfrentamiento directo entre los responsables. «En el proceso del Reglamento, yo he tenido que tomar decisiones. Es un trabajo de todo el equipo, conjunto, del que yo finalmente he decidido. Y las propuestas que él planteó no han sido recogidas».

El abogado representó a la Generalitat en numerosos casos de corrupción

Otro de los aparentes puntos de fricción podría ser el hecho de que Llinares optó por la directora de prevención como hipotética sustituta del director general en detrimento del director de investigación. «Nuestra función principal, por encima de la investigación es la prevención y de ahí mi decisión», justificó Llinares.

Además, el mismo responsable cita otros motivos como el ritmo de trabajo y las particulares características del puesto que ocupaba Cervera. Llinares añadió que la jornada y la dedicación en la Agencia es diferente al ritmo de trabajo que pueda tener un responsable en cualquier departamento de la Generalitat con el añadido de que trabajan con material muy sensible. En la misma línea, subrayó el difícil encaje del director al pasar de su puesto de la Abogacía a una jefatura con 15 personas a su cargo. No obstante, estas plazas, las que sobre el papel dependen del director, no están cubiertas. Faltan más de la mitad.

Llinares adelantó que ya baraja varios candidatos para ocupar la plaza del director de Análisis. Confía en que todo el proceso de selección y la incorporación del nuevo profesional esté finalizado antes de que termine el año. La salida del directivo, lógicamente, supondrá aún mayor carga de trabajo para los empleados actuales.

La Agencia Antifraude nació por el empeño de Podemos, pero la realidad es que no ha encontrado apoyo real ni del PSPV ni de Compromís que han contribuido a poner trabas en el camino de la nueva institución. El hecho de que la Generalitat ni Les Corts, de quien depende realmente la institución, cedieran un local para los empleados resulta ya significativo. Así, la Agencia se vio obligada a buscar unas instalaciones por las que paga 10.000 euros al mes. Recientemente, la Agencia solicitó un aumento del 22% para los próximos presupuestos. La entidad ha ido incrementando sus recursos económicos desde que fue constituida, a mediados de 2017.

En ese ejercicio los fondos dedicados a la agencia, que principalmente se centró en constituir y comenzar su actividad, ascendieron a un millón y medio. En 2018, casi se duplicaron, con 2.780.000. Para el próximo ejercicio, la propuesta es de algo más de 3.381.000, lo que supone un nuevo aumento de 600.000 euros. Antifraude justificó sus demandas en el aumento de personal que se ha ido incorporando en los últimos meses.