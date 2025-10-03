Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EFE

Díaz echa un capote a Sánchez con Gaza mientras Belarra redobla sus críticas al Gobierno

La detención de la flotilla tensa las relaciones en el espacio político de la izquierda en vísperas del debate del embargo de armas a Israel en el Congreso

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:16

La interceptación de la flotilla solidaria con destino a Gaza y la detención de sus más de 400 miembros -65 de ellos españoles- por parte ... de Israel ha agitado un debate en la izquierda sobre el alcance de la respuesta con la que el Gobierno debería contestar al Ejecutivo de Benajmín Netanyahu. Este viernes, y en vísperas de la semana en la que el Congreso votará sobre el embargo de armas al Estado hebreo, iniciativa que no cuenta aún con apoyo suficiente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha cerrado filas con Pedro Sánchez calificando al Gobierno de España como «ejemplar en el mundo en la defensa de los derechos humanos y contra el genocidio en Gaza».

