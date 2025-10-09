Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
Pedro Sánchez y Margarita Robles Europa Press

Detenidos dos 'hackers' menores de edad por la filtración de datos personales de Sánchez el pasado septiembre

Los arrestados en Albacete y Cataluña por la Policía Nacional también hicieron públicas informaciones confidenciales de Robles, Albares y de miembros del CNI

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Efectivos de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional han detenido en las últimas horas a dos 'hacker' menores de edad, acusados ... de estar detrás de la filtración el pasado septiembre de datos «sensibles» y personales de Pedro Sánchez y de su entorno familiar (tales como DNI y direcciones domiciliarias). Esa información fue publicada en foros de la denominada dark web y en un canal de Telegram por el pirata que se hacía llamar N4T0X, un pseudónimo tras el que, según fuentes de la investigación, se escondían los dos adolescentes capturados este jueves en Albacete y Cataluña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las tormentas descargan con fuerza en la Comunitat: estos son los municipios donde más ha llovido
  2. 2 Asaltan a una mujer en su casa, atada y amordazada, y le roban medio kilo de cocaína
  3. 3 ¿Dónde estuvo Mazón el 29-O?: el presidente responde
  4. 4

    Nuevo colapso en el hospital Clínico de Valencia
  5. 5 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  6. 6

    Mazón: «El Gobierno de España ha querido aprovechar la dana para tumbar al Consell»
  7. 7 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  8. 8 La A-7 y la V-31, totalmente colapsadas este miércoles
  9. 9 El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo
  10. 10 El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años y se ha convertido en inversor inmobiliario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenidos dos 'hackers' menores de edad por la filtración de datos personales de Sánchez el pasado septiembre

Detenidos dos &#039;hackers&#039; menores de edad por la filtración de datos personales de Sánchez el pasado septiembre