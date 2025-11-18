Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Camps irrumpe tras el anuncio de Feijóo: «Queremos que se convoque el congreso»
Moreno, a su llegada este martes a la Fundación Cajasol en Sevilla. Efe

La detención de tres dirigentes del PP en Almería abre otro frente a Moreno

El presidente de la Junta, que aún trata de pasar página de la crisis de los cribados, enfrenta ahora el supuesto cobro de mordidas de uno de sus líderes provinciales

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:29

Comenta

La última redada contra la corrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Almería, que se ha saldado con siete detenciones, ... entrte ellas las del presidente y el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, los tres dirigentes del PP, ha abierto una nueva crisis a Juanma Moreno en el tiempo de descuento hacia las andaluzas, que tocarían como muy tarde en junio. «Desconozco exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación», afirmó este martes el presidente andaluz, quien, no obstante, aseguró que estaría «muy pendiente» para tener información «lo más exhaustiva posible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  2. 2 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  3. 3 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  4. 4

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  5. 5 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  6. 6 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  7. 7

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  8. 8 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  9. 9

    La obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  10. 10 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La detención de tres dirigentes del PP en Almería abre otro frente a Moreno

La detención de tres dirigentes del PP en Almería abre otro frente a Moreno