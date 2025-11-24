El delegado del Gobierno en Madrid niega donaciones opacas en las primarias de Sánchez

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha declarado en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' sobre ... su antigua consideración de presidente de Bancal de Rosas. Se trata de una asociación encargada de canalizar las donaciones que financiaron la campaña de Pedro Sánchez para las elecciones primarias en el PSOE de 2017, en las que recuperó la secretaría general del partido.

Martín, que luego ostentó el cargo de secretario general de Presidencia y fue director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental tras la moción de censura de 2018, ha defendido la actividad del colectivo sin ánimo de lucro para lanzar aquella candidatura. Ha negado que Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, estuviera implicado en la gestión de la contabilidad y que hubiera alguna donación de alguna persona jurídica, en contestación a las preguntas de la senador de UPN Mar Caballero sobre empresas como la constructora Servinabar, implicada en el 'caso Koldo'.

Bancal de Rosas, que en la actualidad está extinguida, recaudó un total de 128.000 euros que fueron destinados a la cobertura de gastos de la campaña de 2017, como el transporte, el arrendamiento de una oficina o el coste de la plataforma para la captación de fondos. La mayoría de las 6.700 donaciones fueron pequeñas, de cantidades que oscilaban entre los 50 y los 70 euros, a excepción de «alguna de más de 3.000 euros», según señaló el pasado jueves en esta misma comisión Pedro Luis Egea, extesorero del colectivo, quien negó desvíos de dinero a la caja central del PSOE.

En concreto, Egea explicó que la asociación utilizó dos fórmulas para absorber las donaciones, todas ellas procedentes de «personas físicas» y no «jurídicas»: por un lado, una serie de ingresos en cuenta bancaria, «legalmente reconocida» y «registrada», en la que se exigía la identificación de los aportantes; y otra a través de una plataforma telemática, «contratada por un tercero», en la que se registraban los nombres y el DNI de los aportantes.

Este lunes, Francisco Martín recordó que no podía identificar a los donantes porque la ley lo prohíbe, por confidencialidad, pero avanzó que de poder hacerlo «pondría fin a todas los infundios» que se están lanzando sobre esta organización. Sobre el papel de Sánchez, declaró que «no tuvo ninguno» y que no le dio instrucciones, solo que «hiciéramos las cosas bien». Y sobre José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García, también negó que tuvieran alguna relación con Bancal de Rosas.