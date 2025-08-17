Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El que era alto comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, dimitió por haber accedido a una plaza pública con título sin acreditar. J. L. Bort

Curriculitis, la epidemia que señala

La lista de expedientes académicos adulterados deja por ahora tres dimisiones y un goteo de rectificaciones sobre títulos fantasma

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:03

Tras el caso de Noelia Núñez, la joven diputada del PP que dimitió por las incongruencias de su currículum, no han cesado las acusaciones entre ... formaciones de que sus miembros han falseado o maquillado su historial académico a pesar de que no necesitan ninguna titulación para ejercer un cargo público u orgánico. Un goteo de nombres que sucumben a esta 'curriculitis', que ha forzado también la salida del ya excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel –ingresado después por intento de suicidio–, y del exconsejero de Gestión Forestal y Mundo Rural extremeño Ignacio Higuero. La epidemia a izquierda y a derecha del tablero por igual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  5. 5

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo
  6. 6 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000
  7. 7

    El librero callejero de Valencia que antepuso su libertad a todas las cosas
  8. 8

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers
  9. 9 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  10. 10 Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Curriculitis, la epidemia que señala

Curriculitis, la epidemia que señala