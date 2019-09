La cúpula de Podemos en Murcia deja el partido para presentarse a las elecciones con Errejón Óscar Urralburu con Íñigo Errejón en una foto de archivo. / LV Óscar Urralburu dejará su acta en la Asamblea Regional para encabezar las listas del 10-N JOSÉ DAVID MARCO Viernes, 27 septiembre 2019, 09:11

El líder de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, deja el partido de Pablo Iglesias para fichar por el de Íñigo Errejón. Tal y como han confirmado 'La Verdad' fuentes del partido, el todavía secretario general de la formación morada anunciará a las 10.00 en una rueda de prensa que, junto a parte de su equipo en la cúpula de Podemos en la Región de Murcia, se incorpora a Más País de cara a las próximas elecciones generales del 10-N.

Con Óscar Urralburu se marcha también de Podemos la número dos del partido, María Giménez Casalduero, que es también la otra parlamentaria -junto al propio secretario general- en la Asamblea Regional con la que cuenta la formación. Ambos dejarán su acta en el parlamento autonómico para encabezar las listas de Más País en la Región de Murcia en las elecciones del 10-N.

Tras haberse conocido esta decisión, Óscar Urralburu ha convocado una rueda de prensa en la que ofrecerá las razones de su salida de Podemos y fichaje por el partido de Íñigo Errejón. Será a las 10.00 en la sede de Comisiones Obreras en Murcia.

Urralburu no se había pronunciado hasta ahora sobre la presentación de Más País y Equo en la Región, por considerar que aún no era definitivo, pero sí lo hizo Javier Sánchez Serna, único diputado por Podemos en la Región en las generales del 28 de abril y que ahora es el principal amenazado por la irrupción del partido de Errejón en la Región. El diputado lamentó a 'La Verdad' que la irrupción del nuevo partido supone «la fragmentación del espacio y el voto progresista» y criticó a Más País porque «la única propuesta política que le he oído hasta ahora es la de vender barato sus votos al Partido Socialista».