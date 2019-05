Juan Cotino aporta un informe de un exabogado del Estado que asegura que le exculpa en el caso de las supuestas irregularidades de la visita del Papa en 2006 Vicente Cotino, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia. / damián torres El expresidente de Les Corts declara ante la jueza que investiga las irregularidades en la visita del Papa A. RALLO Valencia Martes, 14 mayo 2019, 11:23

Juan Cotino ha salido a media mañana de la Ciudad de la Justicia de Valencia tras una breve comparecencia ante la titular de Instrucción 5, que analiza diferentes irregularidades en la contratación de la visita del Papa a Valencia en 2006. El expresidente de Les Corts y también exconseller de Agricultura y Bienestar Social ha asegurado que ha contestado a todas las preguntas de la instructora y de su abogado y ha añadido además que ha aportado un informe de un perito, un ex abogado del Estado, en excedencia, sobre algunas de las cuestiones que se están analizando en este procedimiento. Una de las circunstancias más controvertidas y a las que podría hacer referencia ese dosier es la naturaleza de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. Los investigados sostienen que es de carácter privado y, por tanto, no existiría ningún delito. Mientras que la Fiscalía Anticorrupción mantiene que es pública y se amañaron determinados contratos, en concreto una decena de suministros y otros servicios, a favor de determinadas mercantiles.

Juan Cotino, que ha atendido a los medios de comunicación a su salida, no ha querido, sin embargo, comentar su implicación en el caso del cobro de comisiones de Eduardo Zaplana. Las pesquisas apuntan a que conoció y participó de las mordidas desde su propio despacho de la Dirección general de la Policía. El ex dirigente popular ha insistido en que no era hoy momento de hablar de ese asunto, en el que también se encuentra imputado.