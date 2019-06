Los bienes de los diputados valencianos: Les Corts viaja en tractor y en Porsche

Los 99 diputados de Les Corts Valencianes de la nueva legislatura ya han plasmado sobre una plantilla sus propiedades, cuentas y deudas. El nivel de confesión es una paleta de colores a la que cada uno le da la intensidad que quiere.

En el PP hay quien baja al detalle como Miguel Barrachina con su Massey Ferguson de 14 años mientras que Jorge Bellver engloba todo lo que tiene en un suma sin especificar. El portavoz de Cs, Toni Cantó, destaca por sus viviendas -ninguna en Valencia- y la diputada de Vox María Ángeles Criado tiene las espaldas cubiertas con 4,6 millones de euros en participaciones en las empresas de la familia. Mónica Oltra y Gabriela Bravo, tan alejadas en algunas cosas, coinciden en la cuenta corriente de ir por casa: la primera no llega a 2.200 euros y la titular de Justicia se queda en 2.800.

Una de las cosas que más sorprende en las declaraciones de bienes es que hay varios diputados -consellers incluidos- que no tienen ni un euro en el banco. El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ya tiene casa en propiedad en Valencia y ya no cobrará de manera ficticia el plus por desplazamiento -dejó de ingresarlo en octubre-. El problema es que no hay unanimidad a la hora de rellenar la declaración.

Ximo Puig. PSPV El presidente tiene 10.484 € de saldo El presidente de la Generalitat no declara que tenga ninguna vivienda en propiedad. Pero sí un plan de pensiones con 36.648 euros acumulados y un saldo en su cuenta corriente de 10.484 euros. El grueso de sus pertenencias es gracias a los 177.886 euros en acciones de la editora del diario Mediterráneo de Castellón. Mónica Oltra. Compromís Una deuda de 252.676 euros La actual vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, declara ser propietaria de dos viviendas con un valor catastral total de 89.821 euros. Tiene también un vehículo Ford CMAX valorado en 9492 euros, 2.153 euros en la cuenta corriente y una deuda que asciende a más de 252.000 euros en hipotecas y el coche. Ana Barceló. PSPV Una consellera sin pasivo La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha declarado a Les Corts tener hasta cinco bienes inmuebles por un valor catastral total de 87.191 euros. Barceló es además ahorradora, porque tiene 95.000 euros en sus cuentas corrientes y declara un pasivo de 0 euros. Es decir, la consellera y diputada por Alicante no tiene deudas.

Vicent Soler. PSPV 182.120 euros en cuentas y acciones El conseller de Hacienda es el responsable de tener saneadas las cuentas públicas de la Generalitat y las suyas personales parecen estarlo. En concreto, el diputado por Valencia declara ser propiertario al 50% de bienes inmuebles por valor de 149.000 euros y tiene en cuentas o acciones más de 182.000 euros. Vicent Marzà. Compromís No declara cuentas pero sí una moto El conseller de Educación, Vicent Marzà, no declara cuánto dinero tiene en sus cuentas ni si tiene algún tipo de préstamos, sin embargo, sí detalla el modelo de una moto de 125 cc. (Kymco) con un valor de 750 euros. También un coche Renault Scenic por valor de 5.500 euros. En 4 inmuebles declara un valor de 100.594 euros. Gabriela Bravo. PSPV Sin deudas y 2.800 euros en la cuenta La consellera de Justicia e Interior tiene el dominio total sobre una vivienda con un valor catastral de 84.600, 19 euros. Además tiene la mitad de otro inmueble por 6.365 euros. Además, según su declaración tiene una cuenta corriente con 2.800 euros y carece de cualquier deuda de carácter económico.

Rafa Climent. Compromís La mitad de cuatro inmuebles El titular de Economía seguirá en el Consell al mando de la misma cartera. En su declaración de bienes declara una vivienda y tres inmuebles más. Todo al 50% y con un valor catastral de 70.558 euros. Entre sus depósitos en cuentas y un préstamo hipotecario suma 20.490,84 euros más en su expediente económico. Enric Morera. Compromís 156.100 euros en acciones y cuentas El presidente de Les Corts no ha sido demasiado explícito con su grado de transparencia. Declara a la Cámara que tiene 156.100 euros en acciones y cuentaS corrientes, sin embargo, a la hora de detallar sus bienes inmuebles, sólo especifica que es propietario del 10% de algún bien por el que declara un importe de 8.000 euros. María José Salvador. PSPV 32.400 euros para el fin de la hipoteca La actual vicepresidenta primera de Les Corts y exconsellera de Obras Públicas y Vivienda está a punto de acabar de pagar la hipoteca. Según su declaración de bienes, tiene deudas por valor de 32.400 euros de una vivienda por valor catastral de 55.629 euros. Tiene 94.782 euros de saldo entre su cuenta y el valor del coche.

Cristina Cabedo. Unides Podem Sin piso ni deuda, pero con ahorros La nueva vicepresidenta segunda de Les Corts, Cristina Cabedo, no tiene pisos, ni por tanto hipoteca nie especifica ser propietaria de vehículos o tener acciones en ningún tipo de entidad. Sin embargo, la representante de Unidas Podemos en la Mesa tiene ahorrados 71.030 euros en total. Una buena suma. Fran Ferri. Compromís Ahorros de 940 euros en la libreta El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha estrenado casa en Valencia hace poco. En concreto, un inmueble con un valir catastral que ronda los 40.000 euros que aparecen en su declaración de bienes. Ahora, tiene que hacer frente a una hipoteca de 109.062 euros y ahorra más bien poco: en su cuenta solo hay 940 euros. María José Catalá. PP Deuda de 220.000 € y dos inmuebles La portavoz del PP en el Ayuntamiento ha declarado dos propiedades con un dominio total sobre ellas. El valor catastral es de 102.464 de una vivienda y 5.482,68 de otro inmueble. Las cuentas, el plan de pensiones y el coche suman 26.000 euros sin especificar y tiene dos préstamos -personal e hipotecario por 220.069 euros

Vicente Fernández. Ciudadanos El diputado de los 16 inmuebles El parlamentario de Ciudadanos va al detalle en su declaración. Tiene 16 inmuebles, nueve de ellos con dominio pleno. El valor catastral suma 285.266 euros. Además, tiene 682.288 euros en cuentas, participaciones, un barco y un Porsche Boxter del 2001. Y no deja de rellenar el capítulo del pasivo para poner un cero. María Ángeles Criado. Vox Más de 4,6 millones en participaciones Uno de los datos que más llama la atención en la diputada de Vox es que atesora más de 4,6 millones en participaciones en empresas familiares. Entre acciones, cuentas y coche -1.500 euros- se va por encima de los 4,8 millones. Tiene una deuda de 75.815 euros e inmuebles en Valencia por 239.269 euros . Ana Vega. Vox La mitad de una única vivienda Debuta el partido y ella como portavoz del grupo parlamentario. Cuenta con la propiedad de media vivienda con un valor catastral de 15.971 euros. Según su declaración no tiene ni cuentas ni un vehículo propio. En el pasivo, contabiliza un total de 88.201 euros. Un perfil medio entre los diputados de la Cámara valenciana.

Miguel Barrachina. PP 214.000 euros y un tractor El diputado por Castellón Miguel Barrachina tiene un equilibrado balance entre sus patrimonio y el dinero que tiene ahorrado. Los siete inmuebles que declara por valor de 218.167 euros tienen casi el mismo valor de lo ahorrado en cuentas y depósitos. Pero se diferencia del resto en que es el único que posee un tractor. Isabel Bonig. PP 125.000 euros en ahorros y sin deuda La síndica del PP valenciano, Isabel Bonig, tiene muy equilibradas sus finanzas personales. La exalcaldesa de La Vall d'Uixò declara ser propietaria de dos inmuebles por valor de 127.000 euros por los que no paga hipoteca. Tampoco tiene deuda alguna, pero sí cuentas corrientes en las que ha ahorrado 125.000 euros. Toni Cantó. Ciudadanos Una casa en cada puerto El nuevo portavoz de Ciudadanos en Les Corts declara ser propietario de hasta siete inmuebles distribuidos entre Torrelodones, Madrid, Oropesa, e Ibiza. Sin embargo, en Valencia vive de alquiler. En sus cuentas tiene 43.000 euros y debe 260.000 euros en préstamos hipotecarios de sus numerosas propiedades.

Luis Arquillos. Ciudadanos Más de 100.000 euros en su cuenta El nuevo miembro de la Mesa del Parlamento valenciano no tiene demasiados problema de cash. Declara tener en su cuenta o en depósitos algo más de 101.000 euros. No declara ninguna propiedad o bien inmueble, pero sí un coche de la marca BMW con un valor residual de algo más de 2.000 euros. Jorge Bellver. PP Posee una sociedad fotovoltaica El nuevo miembro de la Mesa declara participaciones en una sociedad fotovoltaica, además de dos vehículos, cuentas y seguro de vida. Sin especificar todo suma 251.566 euros. El popular debe 363.065 euros y posee 315.420 euros en cinco inmuebles, dos en Valencia, dos en Alicante y uno en Teruel. Pilar Lima. Unides Podem 16.400 euros en sus cuentas La diputada de Unides Podem Pilar Lima declara no tener pisos en propiedad. La parlamentaria con déficit de audición asegura disponer de 16.400 euros en sus cuentas bancarias y no arrastrar ningún tipo de deudas. Lima fue senadora la pasada legislatura y ahora ocupa uno de los escaños en Les Corts.

José María Llanos. Vox 180.000 euros en hipotecas El líder de Vox en la provincia de Valencia, José María Llanos, declara disponer de tres inmuebles valorados en 58.880 euros. El diputado de la formación de derecha populista también asegura disponer de 180.000 euros de deuda en hipotecas y cuentas corrientes que ascienden a un total de 1.147 euros. Rubén Martínez Dalmau. Unides Podem 360.398 euros en siete inmuebles El líder de Unides Podem y próximo vicepresidente del Consell, Rubén Martínez Dalmau, declara disponer de siete inmuebles con un valor de 360.398 euros. El dirigente de la formación morada asegura además disponer de 30.542 euros en cuentas y coches, y acumular deudas por un total de 131.274 euros. Carmen Martínez. PSPV Seis inmuebles por valor de 247.558 € La exvicepresidenta de Les Corts, Carmen Martínez, declara un total de 247.558 euros en seis inmuebles, así como cuentas y coches por un valor de 81.200 euros. La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista también asegura en su declaración de bienes no tener ningún tipo de deudas.

María de los Llanos Massó. Vox 66.000 euros en sus cuentas La diputada castellonense de Vox Llanos Massó declara siete inmuebles valorados en 508.649 euros. Además, la dirigente de la formación de derecha populista asegura en su declaración de bienes disponer de dos coches valorados en 12.600 euros y un total de 66.000 euros en sus cuentas corrientes. Manolo Mata. PSPV 138.378 € en cuentas y depósitos El vicesecretario general de los socialistas valencianos, Manolo Mata, declara disponer de cuatro inmuebles valorados en 91.475 euros. Además, el Síndic parlamentario del PSPV asegura en su declaración de bienes tener un total de 183.378 euros en cuentas y depósitos y no tener ningún tipo de deudas. David Muñoz. Vox Un Golf valorado en 1.500 euros El diputado de la formación de derecha populista David Muñoz explica en su declaración de bienes que únicamente dispone de un vehículo, modelo Golf, cuyo valor asciende a 1.500 euros. La única información adicional que aparece en el documento es que el parlamentario cuenta con un pasivo de 1.500 euros.