Mesa y Junta de Síndics de Les Corts. José Cuéllar

Les Corts se apunta a la Agenda 2030 y gasta 122.000 euros en placas solares de autoconsumo

La Mesa de la Cámara autoriza la licitación para las obras de la instalación fotovoltaica en el conjunto de edificios del parlamento valenciano

Burguera

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:23

La Agenda 2030 llega a Les Corts. fomenta el autoconsumo de placas solares como parte de la estrategia para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible ... 7 (energía asequible y no contaminante) y el ODS 13 (acción climática). Aunque Vox no ve con buenos ojos, ni mucho menos, el plan de acción adoptado por 193 países en 2015 por iniciativa de la ONU, y en el que se establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) interconectados y 169 metas para dentro de cinco años, la Mesa de la Cámara autonómica se ha animado a apuntarse a la energía verde. El órgano rector del parlamento valenciano ha autorizado tramitar la adjudicación del contrato propuesto por el Servicio de Contratación Convenios e Infraestructuras de Les Corts. La institución presidida por la voxista Llanos Massó invertirá 122.000 euros en placas solares para el autoconsumo.

