Les Corts se apunta a la Agenda 2030 y gasta 122.000 euros en placas solares de autoconsumo

La Agenda 2030 llega a Les Corts. fomenta el autoconsumo de placas solares como parte de la estrategia para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible ... 7 (energía asequible y no contaminante) y el ODS 13 (acción climática). Aunque Vox no ve con buenos ojos, ni mucho menos, el plan de acción adoptado por 193 países en 2015 por iniciativa de la ONU, y en el que se establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) interconectados y 169 metas para dentro de cinco años, la Mesa de la Cámara autonómica se ha animado a apuntarse a la energía verde. El órgano rector del parlamento valenciano ha autorizado tramitar la adjudicación del contrato propuesto por el Servicio de Contratación Convenios e Infraestructuras de Les Corts. La institución presidida por la voxista Llanos Massó invertirá 122.000 euros en placas solares para el autoconsumo.

Con una duración de tres meses, se pondrán en marcha obras de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en el conjunto de edificios del Les Corts. A pesar del escepticismo frente a la participación del hombre en el cambio climático que ronda los discursos de los voxistas, la institución presidida por Llanos Massó sí tiene claro el deseo de ahorrar en el coste de los suministros. En la Mesa de Les Corts, compuesta por cinco miembros (entre ellos, la presidenta), tres son del PP y uno de Compromís, además de la propia Llanos Massó. El PSPV no está representado a causa del nulo diálogo entre los dos grandes partidos.

Con esta iniciativa energética se continúa con las políticas de contención del gasto, que ya se han implementado en otros asuntos como el coste de los vehículos oficiales y que incluso provocó que en alguna ocasión se evitase adquirir móviles de la más alta gama.

La Cámara autonómica llegó a acumular durante muchos años unos sustanciosos remanentes de tesorería, superiores incluso a los 30 millones de euros, que siempre fueron objeto de deseo presupuestario por parte de la administración autonómica. La recuperación de estos remanentes presupuestarios se realiza cada ejercicio desde que el Consell de Alberto Fabra incluyó la obligación de reintegrar esos 'ahorrillos'. De hecho, del presupuesto del año pasado, Les Corts devolvió casi cinco millones de euros, cerca de una sexta parte del montante total de las cuentas anuales.