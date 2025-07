La Generalitat solicita permiso al Gobierno para pedir un préstamo de 1.836 millones con el que pagar a los proveedores

A. Rallo Valencia Martes, 8 de julio 2025, 12:57 | Actualizado 13:22h. Comenta Compartir

La asfixia económica de la Generalitat no es una frase hecha. La penosa situación financiera que desde el Consell atribuyen al Gobierno por no aprobar ... el extra FLA tiene consecuencias directas en el ecosistema económico de la Comunitat. Es la primera vez en 12 años que se retrasa esta medida, según la consellera de Hacienda, Ruth Merino. Una inyección que permitía cubrir el déficit del año anterior. La penosa situación de las cuentas valencianas tiene su origen en la infrafinanciación de la Comunitat. No se trata, según explicaron, de un exceso de gasto o mala gestión.

La fecha del 7 de julio estaba señalada en rojo en el calendario. Era el último día que el extra FLA habría permitido -de llegar a aprobarse- el pago a proveedores justo antes de las vacaciones de verano. No fue posible. Y el Consell ha activado una vía alternativa de financiación «para mantener los servicios públicos esenciales» aparte de medidas para profundizar en la optimización del control del gasto, tal y como el pasado lunes adelantó el presidente de la Generalitat Carlos Mazón. «Esto es una seña de identidad del Consell», subrayó la vicepresidenta Camarero en referencia al control del gasto. Por ejemplo, adelantó el ahorro de Justicia con el expediente digital; la prescripción de los fármacos en Sanidad (el 80 genéricos, por ejemplo); o vigilar el absentismo de las diferentes consellerias. La iniciativa consiste en un préstamo de 1.836 millones de euros a entidades financieras. Pero no se trata de algo automático. Se requiera de una autorización del Gobierno. «Eso supone estar de nuevo en sus manos». «Esperemos que haya altura de miras», confió la consellera de Hacienda. La operación se plantea a un año de plazo con varias entidades financieras. Las negociaciones comenzaron hace unas semanas, según Merino. Los fondos irán a gastos farmacéutico y otros pagos. Merino no ha querido ponerse en la situación de que el Gobierno no lo acepte el martes que viene. «No hay otra alternativa». «Es la única alternativa que hemos encontrado», lamentó la dirigente. El Consell ha perdido la confianza en el Gobierno ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo. «El Ejecutivo debe ser leal con la Comunitat. Debe cuidar de los valenciano y debe hacerlo cuanto antes». La deuda de la Comunitat supera los 60.000 millones de euros y todos los años se paga alrededor de 1.000 millones únicamente en intereses. El nuevo préstamo, lógicamente, irá a deuda. No ha querido precisar el tipo de interés que tendrá que pagar la Generalitat que, sin duda, será mayor que los del FLA, que se devuelve en ocho años. «Tenemos todas la razones para reclamar el FLA». La consellera criticó al PSPV por no sumarse a la reivindicación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión