El Consell solicita desescalar a nivel 2 y abandonar la situación de emergencia nacional

JC. Ferriol Moya Valencia Martes, 29 de abril 2025, 18:00 Comenta Compartir

El Gobierno valenciano, a través del conseller de Emergencias a Interior Juan Carlos Valderrama, ha solicitado esta tarde en la reunión del Cecopi, y ante la mejoría de la situación hemos solicitado la desescalada a nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias. La solicitud se plantea al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM).

La solicitud se produce un día después de que el Gobierno valenciano solicitara, a última hora de la tarde, la activación del nivel 3 del Plan de Emergencias, que es el que sitúa el mando único en el Ejecutivo central.

Este martes por la mañana, la portavoz del Consell y vicepresidenta primera Susana Camarero había anunciado que el Gobierno valenciano no solicitaría la desescalada mientras el Ejecutivo central no ofreciera garantías de que la situación sufrida el lunes no se repetiría.

Pese a ello, y a la vista de la mejoría de la situación, el conseller ha optado por solicitar ya esa desescalada.