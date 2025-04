Ampliar La ex directora general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Conselleria de Economía de la Generalitat, Elvira Ródenas Sancho. L.P

El Consell sanciona a una ex alto cargo del Botánico por no ofrecer datos de sus bienes tras su cese La Generalitat inhabilita dos años a Elvira Ródernas, ex directora general de Trabajo, que incumplió la ley de incompatibilidades y conflictos de intereses y no ha aportado desde 2023 sus declaraciones de bienes y actividades