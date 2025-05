El Consell reprocha a Polo y Bernabé que no informaran en el Cecopi de la crecida del Poyo Camarero defiende la actuación de su conselleria el 29 de octubre: «¿Si ellos que tenían la información no la dieron, con qué bola de cristal la iba a conocer yo?»

Jueves, 8 de mayo 2025

El Gobierno valenciano ha mostrado este miércoles su extrañeza porque el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tuvieran información sobre el caudal del barranco del Poyo y no la aportaran al Cecopi el día de la dana. La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha defendido la actuación de su departamento durante esa jornada y se ha preguntado: «¿Si ellos que tenían la información no la dieron, con qué bola de cristal la iba a conocer yo?».

A Camarero se le ha preguntado por la declaración del técnico de emergencias que reveló ante la jueza que instruye la causa de la dana que la exconsellera Salomé Pradas ordenó ese día que el mensaje remitido por Es Alert se retuviera hasta que ella diera la orden de enviarlo, y por la conversación que, un minuto antes del envío, mantuvieron Pradas y Carlos Mazón. Camarero ha negado que esa llamada tuviera relación alguna con el envío de esa alerta, y ha subrayado que ese mismo técnico había aclarado que era normal que la consellera pidiera revisar ese mensaje, «y añadió que no hubo ni demora ni retraso por esa validación».

La vicepresidenta ha incidido, no obstante, en que el mismo técnico había declarado que habiendo recibido un correo de la CHJ a las 18.43, en el que se informaba de la crecida del caudal en el barranco del Poyo, decidió no trasladarlo al Cecopi al entender que la propia Confederación, a través de su presidente, Miguel Polo, estaba presente en esa reunión. «No lo consideró necesario, porque parecía lógico que el presidente del CHJ lo hubiera trasladado», ha señalado Camarero.

La portavoz del Consell ha añadido que «lo que sorprende es que el presidente de la CHJ no trasladase en el Cecopi esa situación. Y lo extraño es que la delegada no reseñara este aspecto, quizá tuvo un lapsus como esos que tiene de vez en cuando como con esas dos carreras universitarias que decía tener y no tiene». «Sigue sorprendiendo que la CHJ no trasladase lo que pasaba en el Poyo y si por Forata», ha insistido.

A Camarero se le ha preguntado por la acción de su conselleria durante la dana, y por los aviso que trasladó a las residencias de mayores, y a la de Paiporta en particular. La consellera ha reiterado que a Savia, la gestora de esa residencia, se le envió un protocolo de lluvias «que hizo este Gobierno y que el Botánico no hizo en 8 años». «Lo enviamos a todos los centros públicos o privados, no diferenciamos. Lo que no podemos saber es si Savia comprueba si le ha llegado a sus residencias. Pero para nosotros los usuarios de residencias públicas o privadas tienen la misma importancia sobre el cuidado que hemos de tener con ellos», ha señalado.

Camarero ha insistido en que se trata de un protocolo que es informativo, que no es un sistema de alerta, y que muestra el rigor y la responsabilidad de esta conselleria. Y que establece que son los directores de cada residencia los que han de tomar las decisiones y que se envió a todos los correos electrónicos de los que disponíamos».

Preguntada por si el envío de un correo electrónico era modo de aviso suficiente, después de que el Consell haya cuestionado que la CHJ solo remitiera correos para informar de la crecida del Poyo, Camarero se ha preguntado qué información tenía el Consell sobre lo que pasaba en el Poyo. «Acabo de decir que Polo y Bernabé tenían información sobre el Poyo y no la dieron, ¿y yo qué tengo una bola de cristal? ¿Cómo podía saber lo que pasaba en el Poyo?»

La vicepresidenta ha asegurado que su departamento estuvo ocupado y preocupado desde las 8 de la mañana, y en contacto con los centros y a los alcaldes, y resolviendo incidencias. «¿Pero cómo llamamos a l'Horta Sud si no había información de que el Poyo se estaba desbordando?», se ha preguntado. Camarero ha asegurado que ella se podía haber quedado «con el mando de la televisión en la mano, como hicieron otros», y que en cambio se actuó con responsabilidad «como la semana pasada con el apagón. Yo no me quedé de fiesta como hizo la ministra de Universidades (Diana Morant) en Cullera, mientras miles de universitarios estaban con el apagón».