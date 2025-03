El Consell replica a la CEV sobre los recortes a agentes sociales: «Siempre ha defendido su independencia del Gobierno»

El secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, ha contestado este martes las declaraciones del presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ... en las que subrayaba la importancia del diálogo social y defendía la asignación a los agentes sociales en los Presupuestos de la Generalitat de 2025 ante las peticiones de Vox de recortarlas para apoyar la aprobación de las cuentas.

Monzó, entrevistado en À Punt, ha reconocido que la labor de los agentes sociales es fundamental en la defensa de los trabajadores, y ha remarcado que en el proyecto de presupuestos que se ha presentado en Les Corts no hay reducción partida para agentes sociales. «A través de enmiendas los grupos tendrán q acordar qué recursos se destinan a patronal y sindicatos», ha explicado.

Eso sí, el número dos de la conselleria de Hacienda ha aprovechado para señalar que Navarro «siempre ha defendido la independencia que la CEV y los sindicatos han de tener del Gobierno, sea del signo que sea». Y ha añadido: «Si al final subvencionas a la patronal y a los sindicatos para que tengan la opinión del Gobierno, no cumplirán las funciones que tienen encomendadas, que es defender a los empresarios y a los trabajadores. Y el señor Navarro siempre lo ha defendido», ha señalado.

Monzó ha insistido en que el presidente de la CEV, que este lunes advertía de que estará vigilante con las propuestas de Vox, siempre ha reconocido que tener recursos que fundamentalmente venga de recursos públicos, condiciona la posición de los agentes sociales. «No es lo mismo que tus recursos como confederación empresarial o sindicatos al 90% vengan del gobierno que si es al 50%», ha señalado el alto cargo del Consell.

El secretario autonomico de Hacienda ha defendido la previsión del 1,15% de déficit que figura en el presupuesto y ha negado que tenga nada que ver con los 1.300 millones ficticios que presupuestaba el Botánico. «Ese déficit es el que sale de aplicar el 3,2% de techo de gasto, tal y como dice la AIReF. Y además nos permite recibir ese dinero en el año corriente», ha señalado.

Monzó ha recordado que el ministerio de Hacienda no ha permtido que la Comunitat disponga de recursos a fondo perdido para atender los daños de la dana, no ha actualizado las entregas a cuenta, no permite el fondo de nivelación y no reforma la financiación. «El Gobierno de Sánchez ahoga financieramente a esta Comunitat», ha sentenciado.