El Consell pide que no se instrumentalice a las víctimas de la dana: «No hay de primera y de segunda»

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha lamentado este martes que se pretenda instrumentalizar a las víctimas de la dana y que ... haya algunos empeñados en distinguir entre víctimas «de primera y de segunda». Camarero se ha referido en concreto a una asociación de víctimas «presidida por un cargo de Compromís».

Camarero se ha referido a la reunión «espontanea» que el president Carlos Mazón mantuvo el viernes de la semana pasada con familiares de víctimas que se habían concentrado a las puertas del Palau de la Generalitat. Y ha señalado que la Generalitat «ha estado junto a las víctimas, atendiéndolas y acompañándolas desde el principio, porque no todo lo han visto ustedes». La propia Camarero ha asegurado haber estado manteniendo contacto con las víctimas durante todo este tiempo.

«Pido respeto absoluto a las víctimas y que no se las instrumentalice. Es bastante impresentable algunas declaraciones que intentan trasladar que hay víctimas de primera y de segunda, y que acusan a las víctimas que se reunieron con el presidente, y que son tildadas de miserables y que estaban compradas», ha lamentado.

Camarero ha insistido en que «no hay víctimas de primera y de segunda porque alguna asociaciones sean dirigidas por un cargo de Compromís. Todas las víctimas merecen el mismo respecto. Todas van a ser atendidas y escuchadas y todas se podrán reunir con el presidente. Mantenemos la misma disposición del primer día, nosotros siempre con las puertas abiertas».

Eso sí, la vicepresidenta ha aprovechado para señalar que «el que nunca las ha atendido ni ha estado aquí es Pedro Sanchez». De hecho, ha señalado que el presidente del Gobierno está «más que invitado» a venir a la Comunitat. «Sanchez huyó el 3 de noviembre y nunca ha vuelto a dar la cara con los afectados. Se le ha convocado por tierra, mar y aire para que ayude, porque hay una corresponsabilidad del gobierno de España en la reconstrucción. Y hay una administración que lo tiene claro, hay otra que no y que huyó de Paiporta», ha zanjado.

Presupuestos

Preguntada por las declaraciones de Mazón este lunes sobre la falta de PGE, Camarero ha señalado que «lo que hay que tener» para presentar cuentas es «voluntad política, compromiso y capacidad, y Sánchez el huido no las tiene». La portavoz del Consell ha recordado que en 2018 Sánchez le dijo a Rajoy «que o presentaba presupuestos o se tenia que ir. Ahora él no los presenta y no deja de ceder competencias a sus socios. Y eso perjudica gravemente a la Comunitat Valenciana, porque tenemos las entregas a cuenta desde 2023, y eso son 200 millones menos cada mes, somos la CCAA peor financiada, y no recibimos dinero a fondo perdido y solo nos dejan endeudarnos. Es imprescindible que haya PGE y se actualicen las entregas a cuenta», ha señalado. «Mazón ha hecho sus deberes y Sánchez, no».

Sobre la ausencia del jefe del Consell este pasado domingo en la Romeria de les Canyes en Castellón, ha señalado que «al presidente no se le puede valorar en función de si asiste o no a un acto», y ha recordado que «tampoco estaba la delegada del Gobierno».