El Consell da luz verde a la personación en la causa contra Francis Puig

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell Susana Camarero ha confirmado este martes que el pleno del Consell ha dado luz verde a la personación ... de la Generalitat en la causa abierta contra Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig, y Juan Enrique Adell Bover, por los supuestos delitos de estafa y falsedad en la concesión de subvenciones y ayudas públicas.

Camarero ha explicado que el propio juzgado de instrucción 4 se dirigió a la administración autonómica para ofrecerle esa personación, al considerar que había resultado perjudicada por los supuestos delitos cometidos. «Es obligación de la Generalitat ejercitar acciones que correspondan y la acusación particular para promover que estas conductas sean perseguidas y para recuperar el dinero de los valencianos», ha señalado.

A la portavoz del Consell se le ha preguntado también por la decisión de la Generalitat de personarse en la causa de la dana, precisamente la semana en la que tienen que declarar como investigados la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. Camarero ha desvinculado esta decisión de esas declaraciones y se ha limitado a señalar que la personación se ha producido siguiendo «el criterio técnico de la Abogacía» de la Generalitat.

«Nos personamos para tener la máxima colaboración y respeto al proceso, y porque los servicios jurídicos consideran oportuno solicitarla, y siempre para defender los intereses de los valencianos. Como ocurre en la personación de la causa del hermano de Ximo Puig, en la que la Generalitat es perjudicada de una presunta estafa y para recuperar el dinero de los valencianos», ha señalado. Preguntada si había hablado en las últimas fechas con la exconsellera Pradas, Camarero ha dicho que ella no lo ha hecho.

A la portavoz del Consell se le ha preguntado también por la declaración de emergencia catastrófica que la administración autonómica no adoptó por la dana del 29 de octubre. Camarero ha señalado que «la información que había de los órganos técnicos no llevaba a tomar esa decisión, todas las actuaciones realizadas fueron en función de la información que se conocía. No llevaban a tomar esa decisión, nadie lo planteó y no se declaró. Nadie lo planteó, tampoco el día 30», ha señalado.

Respecto a la posición del Gobierno valenciano en relación con el Pacto Verde Europeo, en vísperas de la cumbre del PP europeo en Valencia, la vicepresidenta ha señalado que el Consell «dice sí al ecologismo, y no al extremismo». Y ha señalado que la administración autonómica apoya el ecologismo y el medio ambiente, «pero sin llegar al extremismo de apoyar leyes como la de la Huerta, que aprobó el Botánico, y que impidió obras que habrían minimizado el impacto de la dana».

De hecho, Camarero ha señalado que los comisarios europeos de visita a la Comunitat «han dicho que este es el camino , esa forma de entender el ecologismo y el medio ambiente. Con el botánico se aprobaron leyes que, como dijo un alcalde socialista, primaron a las lechugas sobre las personas. Este ecologismo de salón no ha sido beneficioso para el sector primario».

Preguntada por las protestas contra Mazón el lunes en la UPV y la convocatoria de la séptima manifestación contra el president, Camarero ha mostrado «respeto absoluto a quien se manifiesta, sobre todo si es pacíficamente», y ha añadido que el Consell sigue trabajando por la reconstrucción. «Nosotros estamos en lo importante que es esa reconstrucción, como el convenio de ayer (lunes) con China para traer empleo y prosperidad.

El Consell también ha aprobado el nombramiento de Francisco José Soria como nuevo director general de Economía.