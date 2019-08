El Consell inyecta nuevas subvenciones a la asociación de un exdirigente del PSPV

Los dueños de la productora investigada por Antifraude renuncian a las ayudas

La publicación del reparto de las ayudas para proyectos sobre la memoria histórica incluye una sorpresa. La Asociación de Vecinos de Les Suterranyes de Vinaròs ha renunciado de manera voluntaria a la aportación de 5.000 euros. Así lo pone en la resolución firmada el pasado 6 de agosto y recogida en el Diario Oficial de la Generalitat. Les Suterranyes desistió y rechazó los 5.000 euros que tenía concedidos para la conmemoración de la diada durante dos jornadas sobre la resistencia en la provincia de Castellón y el Maestrat.

Esta asociación de vecinos está presidida por la familia Adell Bover, y en años anteriores ya había recibido subvenciones para actos relacionados con la memoria histórica. Los Adell Bover son unos empresarios del sector audiovisual que están siendo investigados por Antifraude por la justificación de una subvención incluida en el programa de fomento del uso del valenciano.

Estos empresarios de Castellón son los propietarios de las productoras Canal Maestrat y Kriol, que hace unos meses fueron excluidas por À Punt de un concurso por pactar precios. También fue sorprendida Comunicacions dels Ports, una productora propiedad de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que abandonó el concurso antes de ser expulsada del proceso por la cadena pública. Las empresas de la familia Adell Bover y del hermano del jefe del Consell han mantenido una relación laboral muy estrecha en los últimos años.

Los Adell Bover han acumulado importantes subvenciones en los últimos tiempos. Cantidades que suman cientos de miles de euros con aportaciones de varias instituciones de la Comunitat Valenciana, Aragón y Cataluña. La empresa matriz es Canal Maestrat y en 2016 fundaron la productora Kriol, con la que han optado a un bueno número de ayudas públicas. Incluso han pretendido sin éxito que el Gobierno de Aragón pagara la nueva unidad móvil.

El último revés lo recibió la familia Adell Bover hace unos días por parte de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. Los empresarios también optaron con la productora Kriol a una serie d ayudas para un programa de desarrollo rural en la Comunitat Valenciana. Unas subvenciones que se financian en un 53% con fondos de la Unión Europea, un 38,14% de la Generalitat y un 8,86% del Ministerio de Agricultura. Algunas de las aportaciones concedidas alcanzan los 70.000 euros.

La propuesta de la productora de los hermanos Adell Bover ha sido rechazada por la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía. Kriol recibió hasta cuatro observaciones para justificar el rechazo. La más importante el informe de control administrativo desfavorable. Además, el proyecto presentado no era subvencionable, no aportaron la documentación exigida para optar a la subvención y no cumplieron con la totalidad de los requisitos. Kriol fue la solicitud que más reparos tuvo.