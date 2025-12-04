El Consell insta a Bernabé y Torró a asumir responsabilidades en los casos de acoso en el PSOE

De Ruth Merino a Miguel Barrachina, pasando por Susana Camarero. Así ha evolucionado, hasta ahora, la portavocía de un Consell que ha pasado por otras ... tantas fases, o más: coalición con Vox, sin Vox, post-dana y post-Mazón. Nuevo portavoz del Consell, decidido por el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Se supone que debe buscarse un nuevo modo de comunicar, o se pretende disociar la actual etapa y sus caras más visibles, con la anterior. Porque sí, y porque también, Barrachina salta a la palestra.

«No debo establecer comparaciones. Lo principal es que el presidente Pérez Llorca ha estado en la fragua de las actuaciones de esta legislatura y ahora va a actuar en la profundización de aquellas iniciativas, como tiene que ver con los impuestos. Es una línea coherente con el Consell anterior, sus compromisos son de hoy pero con continuidad con el mandato que nos dieron los valencianos. Me he sentido hoy tan bien dirigido en la reunión del Consell como en plenos previos», ha explicado Barrachina sobre la escasa diferencia entre el actual y el anterior Gobierno valenciano.

«Es para mí un honor sustituir a Susana Camarero, de cuya amistad gozo», ha empezado comentando Barrachina, que ha dado paso a nombramientos y ceses, todos ya más o menos conocidos en el segundo escalón. Se van Gual o Tébar, y Cayetano García pasa a Economía y Hacienda, mientras en Presidencia están Molinero, Ordaz y Navarro. La salida de Ordaz de la Presidencia de À Punt ha sido comentada por Barrachina como un modo de abrir de nuevo la negociación de la renovación de las instituciones estatutarias.

«Las víctimas de la dana son una gran preocupacion para el president. Hoy se ha trabajado en la atención psiquica de las víctimas y prefiero que sea él mismo quien lo comunique. El objetivo no es contarlo sino hacerlo. Su intención es de tender puentes y eso es un trabajo en el que ya está, pero sobre la comunicación del presidente con las víctimas será él mismo quien lo comunique», ha indicado Barrachina sobre las gestiones de Pérez Llorca, que ha abogado en todas sus intervenciones por tender puentes con el Gobierno, algo complicado con las relaciones actuales. De hecho, el portavoz ha cargado con dureza contra la delegada del Gobierno y número cuatro del PSOE, Pilar Bernabé.

En relación a los casos de acoso que los socialistas están intentando gestionar sin demasiado éxito y con importantes críticas internas, Barrachina ha considerado que «resulta paradigmático que cada escándalo del PSOE nacional hay valencianos de por medio. Ya sea Ábalos por su entrada en la cárcel, Diana Morant con el CNIO, o Pilar Bernabé, que en vez de velar por la Igualdad se ha dedicado a obstaculizar las denuncias».

«Bernabé y la propia Rebeca Torró deberían asumir sus responsabilidades. En el caso de Bernabé es especialmente grave, por tener la obligación de proteger a las víctimas de abusos, y mientras ella ha estado al mando en la Comunitat se han excarcelado a violadores y ahora sabemos que se han ocultado denuncias contra Salazar. Le pedimos que asuma sus responsabilidades. Este es el PSOE en el ábmtio de la mujer, que las elige por catálogo, que nos abochorna hoy con presuntos acosos internos ante los que la secretaria de igualdad hace caso omiso. Es extremadamente grave el comportamiento de Bernabé y Torró», ha indicado Barrachina sobre las dos dirigentes valencianas, la responsable de Igualdad y la secretaria de Organización nacional del partido.