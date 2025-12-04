Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina. Jesús Signes

El Consell insta a Bernabé y Torró a asumir responsabilidades en los casos de acoso en el PSOE

Barrachina mantiene el tono de Camarero y apuesta por «profundizar» en las políticas implementadas por el anterior Consell presidido por Mazón

Burguera

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:40

De Ruth Merino a Miguel Barrachina, pasando por Susana Camarero. Así ha evolucionado, hasta ahora, la portavocía de un Consell que ha pasado por otras ... tantas fases, o más: coalición con Vox, sin Vox, post-dana y post-Mazón. Nuevo portavoz del Consell, decidido por el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Se supone que debe buscarse un nuevo modo de comunicar, o se pretende disociar la actual etapa y sus caras más visibles, con la anterior. Porque sí, y porque también, Barrachina salta a la palestra.

