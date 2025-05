El Consell evita ahora calificar de partidistas a algunas asociaciones de víctimas de la dana

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha evitado este martes cuestionar el perfil de las personas que dirigen algunas de las asociaciones ... de víctimas de la dana. Una semana después de que ella misma, y también el president de la Generalitat Carlos Mazón, señalaran el «claro perfil partidista» de algunas de esas asociaciones, Camarero se ha limitado este martes a insistir en que las víctimas son una prioridad para el Consell y a lamentar la utilización partidista que, según ha considerado, hacen de ellas PSPV y Compromís.

Las declaraciones de Camarero la semana pasada estaban condicionadas por las que había realizado el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, que al ser preguntado por las asociaciones de víctimas proclamó que había «asociaciones de afectados y de verdaderos interesados», dejando entrever la vinculación política de algunos de sus responsables.

Cuando se le preguntó a Camarero hace siete días por esas declaraciones, la vicepresidencia vino a mostrar el «respeto absoluto» hacia todas las asociaciones de víctimas de la dana que el 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia. No obstante señaló que «no todas son iguales, que algunas tienen marcado perfil partidista, dirigidas por personas que tienen un perfil y que forman parte de determinados partidos políticos».

Este martes, en cambio, la vicepresidenta primera ha evitado insistir en ese perfil partidista de algunas asociaciones. Y en su lugar se ha limitado a mostrar su «respeto, cariño y cercanía con todas y cada una de las víctimas». Camarero ha recordado que las puertas del Consell están abiertas para recibir a todas las víctimas y ha recordado que el president de la Generalitat ya ha recibido a víctimas y también a asociaciones, «y estamos dispuestos a recibirlas a todas. Siempre las puertas abiertas, porque son nuestra prioridad», ha dicho.

Preguntada entonces si se ratificaba en las declaraciones de la semana anterior, la portavoz del Consell ha insistido en ese criterio y en «pedir a los partidos de la oposición que dejen de instrumentalizar a las victimas. Y como no quiero que ningún partido haga un corta y pega de mis declaraciones, lo vuelvo a decir, las víctimas merecen todo el respeto y comprensión. Las víctimas no tienen color político».

Camarero ha insistido en que la semana anterior había mostrado su «respeto absoluto a las victimas y a las asociaciones y la petición a los partidos de que no las utilicen de forma partidista. Eso es literal». «No comparto ninguna declaración en la que las víctimas no sean tratadas como víctimas y sean la prioridad absoluta. Luego hay quien hacer corta-pegas de mis declaraciones. Pero repito que las víctimas de la mayor tragedia de la Comunitat merecen todo nuestro respeto, afecto y comprensión y hemos pedido que nadie las utilice políticamente y es la misma posición de los últimos meses. Y siempre hemos pedido que no se les instrumentalice. Y que tiene la puerta abierta para ser recibidas cuando y como quieran«, ha zanjado.