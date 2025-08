El Congreso, única cámara que todavía no ha iniciado la investigación sobre la dana

Las comisiones de investigación parlamentarias tienen una mala fama ganada a pulso por el modo en que la mayoría de ellas se gestan y desarrollan ... a la medida del partido que cuenta con la mayoría. La gestión del mayor desastre natural ocurrido en España este siglo, con 228 fallecidos y cientos de miles de afectados, se puso en entredicho prácticamente desde el primer día, ya que desbordó a las Administraciones, por separado y conjuntamente. La indignación provocó que, por primera vez en España, los reyes visitasen una zona devastada por un desastre natural y fueran recibidos con abierta hostilidad. Nadie se salvó del enfado popular.

Pedro Sánchez tuvo que salir precipitadamente de Paiporta y Carlos Mazón no ha podido recuperar su presencia en actos masivos. Así pues, era pertinente una actuación política para la búsqueda de explicaciones:comisiones de investigación. El Congreso constituyó una comisión de investigación en marzo que, sin embargo, no se ha puesto en marcha. No lo hará hasta después de las vacaciones de agosto. Fuentes de la izquierda admiten que es un «error». El Congreso de los Diputados es la única cámara de representantes que ni siquiera ha escenificado el inicio de sus trabajos de investigación. Ya han pasado nueve meses desde la dana.

El Ayuntamiento de Valencia celebró la suya. La Diputación de Valencia, también. El Senado, igualmente. En Les Corts comenzaron las comparecencias. Obviamente, los planes de trabajo y la orientación del listado de comparecientes reciben críticas políticas. Pero la realidad es que la única que no ha comenzado es la del Congreso, que lidera el PSOE, y que deriva la responsabilidad del retraso en Compromís.

Fuentes socialistas señalan que se constituyó la comisión y, a la vez, se rompió Compromís:se fue Águeda Micó y Alberto Ibáñez la sustituyó como portavoz de Sumar, trámites que fuentes de la coalición no niegan pero que no esconden que los socialistas no disponen de una mayoría para cerrar un calendario de comparecencias y un listado de comparecientes. Asuntos como cuándo debe acudir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bloquea las negociaciones de una mayoría inexistente, el eterno problema del PSOEesta legislatura en el Congreso.