El congreso del PP andaluz no desbloquea el del PP valenciano y deja a Camps en una campaña sin horizonte

Francisco Camps está de campaña. Lo vienen repitiendo él y sus más estrechos colaboradores desde hace semanas, sino meses. Quiere volver a ser presidente del ... PP valenciano. Lo volvió a repetir el pasado 5 de septiembre en Alicante, y lo lleva diciendo en cada uno de los actos que viene protagonizando por la Comunitat, en los que se reúne con militantes del partido para convencerles de sus intenciones. Quiere recuperar, dice, el PP de las mayorías absolutas. Para ser presidente del partido, ni que decir tiene, ha de celebrarse un congreso regional que apruebe el nombramiento, llegue este después o no de que la dirección nacional haya ungido de forma directa o indirecta al nuevo líder del partido.

El entorno de Camps había venido mostrando su confianza en la que la calle Génova acabaría convocando con relativa agilidad ese congreso regional –el que eligió a Carlos Mazón se celebró a principios de julio de 2021-. Miguel Tellado, elegido secretario general del PP, es de los que ha dejado claro, cada vez que se le ha preguntado, que el partido no tiene en la cabeza la convocatoria del congreso regional. Hay elecciones autonómicas en 2026 (Castilla y León y Andalucía) y la sospecha extendida de que Pedro Sánchez podría plantearse adelantar las generales. No toca abrir más frentes, y mucho menos orgánicos, se venía a concluir.

Eso sí, había un factor que podía condicionar esa inacción de la dirección nacional del PP: Las elecciones para la Junta de Andalucía, porque el PP andaluz también tenía pendiente celebrar su congreso ordinario. La formación que encabeza Juanma Moreno ya tiene fecha para convocar su congreso regional, del 7 al 9 de noviembre próximos. Lo anunció el propio Moreno este lunes en la reunión de la Junta Directiva Autonómica, que también confirmó su disposición a optar a la reelección. Moreno, casi tanto como Díaz Ayuso, es de los barones populares más consolidados. Está por ver que tengan un candidato alternativo que, en todo caso, no tendría ninguna opción de victoria.

Camps había trasladado a sus más estrechos colaboradores que la convocatoria del congreso andaluz podría convertirse en el movimiento clave para desbloquear el del PP valenciano y, en definitiva, los de todos aquellos congresos regionales pendientes. Si Génova daba luz verde al congreso del PP andaluz, dejaría de tener argumentos para no hacer lo mismo con el del PP valenciano, se venía a concluir –obviando, eso sí, que el PP andaluz tiene unas autonómicas en 2026 mientras que las elecciones a la Generalitat están previstas para mayo de 2027-.

Pero no. La dirección nacional no ha movido ficha con el congreso del PP valenciano, tal y como reconocen algunos colaboradores de Camps. «De momento no sabemos nada y nosotros seguimos a lo nuestro recorriendo los pueblos de la Comunitat», señala esta fuente. Sin congreso convocado, sin autorización de la dirección nacional del PP para celebrarlo y sin intención alguna del líder regional, Carlos Mazón, de proponerlo, la campaña de Camps sigue en marcha pero sin un horizonte temporal definido.

De hecho, en algunos círculos del PP valenciano se considera que el movimiento del expresident de la Generalitat, lejos de debilitar a Mazón, contribuye a reforzar su posición. Un análisis que parte del convencimiento de que no existe una alternativa clara al presidente valenciano como para plantearse un posible relevo al frente del partido, circunstancia que obliga a alejar la eventual convocatoria de un congreso como la que reclama Camps. Sin congreso, y con Mazón resuelto a cambiar su Consell y presentar presupuestos para 2026, el terreno que le queda al exlíder del PP valenciano es el de seguir recorriendo la Comunitat, agitando la bandera de recuperar la presidencia regional. Sin que la estrategia por el momento haya servido para sumar nuevos apoyos, al menos, entre cargos públicos del partido.