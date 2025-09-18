Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Paco Camps, en la cena del pasado 5 de septiembre en Alicante. Efe

El congreso del PP andaluz no desbloquea el del PP valenciano y deja a Camps en una campaña sin horizonte

El entorno del expresident daba por hecho que la convocatoria del cónclave que reelegirá a Juanma Moreno forzaría a Génova a convocar el de los populares de la Comunitat

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:33

Francisco Camps está de campaña. Lo vienen repitiendo él y sus más estrechos colaboradores desde hace semanas, sino meses. Quiere volver a ser presidente del ... PP valenciano. Lo volvió a repetir el pasado 5 de septiembre en Alicante, y lo lleva diciendo en cada uno de los actos que viene protagonizando por la Comunitat, en los que se reúne con militantes del partido para convencerles de sus intenciones. Quiere recuperar, dice, el PP de las mayorías absolutas. Para ser presidente del partido, ni que decir tiene, ha de celebrarse un congreso regional que apruebe el nombramiento, llegue este después o no de que la dirección nacional haya ungido de forma directa o indirecta al nuevo líder del partido.

